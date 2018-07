El gobierno australiano decidió sancionar al movimiento anti-vacuna a través de una multa a los padres que no vacunen a sus hijos. Los padres que no lleven a inmunizar a sus hijos perderán beneficios impositivos a razón de 28 dólares australianos (29 dólares americanos) por quincena.

Hasta ahora, regía una sanción anual de 737 dólares australianos. La multa quincenal es casi equivalente a esa cifra anual pero sirve, según las autoridades, como “recordatorio constante” en el marco del programa “No Jab, No Pay” (“Sin pinchazo no hay pago”). Quienes ganen más de 80 dólares australianos por día deberán pagar más si no cumplen con el calendario de vacunas.

La decisión responde a la multlplicación de los objetores de conciencia, que del 0,23 por ciento de la población en 1999 pasaron a ser el 1,77 en 2014, según datos del Parlamento. "La inmunización es la forma más segura de proteger a los niños de las enfermedades prevenibles por vacunación", aseguró el ministro de Servicios Sociales, Dan Tehan, quien defendió la iniciativa oficial. "Los padres que no inmunizan a sus hijos ponen en riesgo a sus propios hijos y también a los hijos de otras personas", agregó el funcionario.

El movimiento anti vacunas se contrapone al rebrote de sarampión detectado en la Unión Europea, donde hubo 19 mil casos en los últimos dos años, con 46 víctimas mortales. El 86 por ciento de los afectados no había sido vacunado. En el Reino Unido hubo 643 en lo que va de 2018, frene a 274 durante el año pasado.

Países como Italia y Francia establecieron la vacunación obligatoria en menores de seis y dos años, respectivamente. En el caso francés, se agregaron ocho vacunas obligatorias a las tres originales.