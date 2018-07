Esta tarde, desde las 18, se realizará la 40º muestra de Talleres en el Galpón de las Juventudes (avenida Belgrano y San Martín), de la que también participarán otros espacios de jóvenes ligados a las propuestas socioculturales de la Municipalidad de Rosario. Todo lo referido a este encuentro estará en las redes con el hashtag #40MuestrasNuestras. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia.

40 Muestras Nuestras oficiará de cierre de la primera etapa del ciclo anual de los talleres artístico‑expresivos para jóvenes de 13 a 25 años. Cientos de chicos y chicas expondrán lo aprendido en los espacios de baile, teatro, radio, música y arte, entre otros. Estas muestras se vienen realizando desde 1997 con dos instancias anuales, es por ello que se celebra esta cuadragésima edición.

Para la muestra de Talleres, el Galpón de las Juventudes se fraccionará en dos instancias espacio‑temporales: en un primer momento las actividades se desarrollarán alrededor de la plaza seca. Allí, los espacios de juego y creatividad, fotografía, cómic, creación de cuentos ilustrados, arte mural, arte urbano y ajedrez desplegarán sus actividades en stands interactivos. El taller de radio estará animando la jornada con una radio abierta.

Acompañarán las juventudes del Espacio Nueva Oportunidad del Instituto para la Recuperación del Adolescente con su instalación "Salir", realizada en el marco del Taller de Carpintería de dicha institución.

El segundo momento se realizará en el Galpón donde, tanto arriba como abajo del escenario, habrá coreografías a cargo de los talleres de baile y ritmos (tango, zumba, pop latino, salsa, reggaetón, capoeira, folclore y ritmos brasileños). Se agregan escenas humorísticas a cargo de los grupos de teatro; destrezas y animación con los jóvenes de Acrobacia y Circo; demostración de ritmos a cargo del taller de percusión; y proyecciones de cortos en pantalla gigante a cargo del grupo de realización de cortometrajes.

Estará presente el espacio de Ensamble Musical del Galpón con su propuesta musical. También participará la Escuela de Cumbia, propuesta enmarcada en la política sociocultural de la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Desarrollo Social, con sus melodías cumbieras.

A través de los años los "Talleres del Galpón" alberga a miles de jóvenes de toda la ciudad con sus propuestas expresivas y culturales. Todos los talleres son iniciales (no hace falta tener ningún saber previo) y no hay requisitos para la inscripción. Algunos son cuatrimestrales y otros son de duración anual. En todos, el abordaje es a través del trabajo en grupo y la construcción colectiva. No se trata de cursos de formación en técnicas artísticas sino de espacios culturales donde se prioriza el encuentro entre jóvenes y la participación. La inscripción está abierta a lo largo del año y sólo se interrumpe en las fechas cercanas a las Muestras de talleres (julio y noviembre). Este año, la primera etapa comenzó a principios de abril y pasaron cerca de 600 jóvenes en las 25 propuestas abiertas.