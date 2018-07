La universidad se siente en peligro

El movimiento de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario expresó ayer su apoyo al reclamo salarial de sus docentes, gremio que al cierre de esta edición definía por plebiscito nacional la decisión de no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre si el gobierno nacional persiste en su política de recortar el presupuesto educativo y no reabrir la paritaria del sector.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas y desde el Centro Universitario Rosario, en La Siberia, los estudiantes marcharon hasta la sede de Gobierno de la UNR, en Maipú al 1000, donde pusieron blanco sobre negro su posicionamiento contra la política de educación superior de Cambiemos. "La educación pública no es prioridad de este gobierno, y sin eso el país no tiene futuro", resumió Camila Paillole, presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina. Hacia la noche, en la sede del sindicato Coad contaban los votos de las dos primeras facultades que votaron, Ciencias Agrarias en Casilda, y Veterinaria en Zavalla. En ambas se impuso la voluntad de no iniciar el segundo cuatrimestre por el 80 por ciento de los votos. Descontaban que en las facultades de Rosario esa tendencia sería mayor aún.

La movilización estudiantil había empezado el miércoles al atardecer, con una vigilia frente a Medicina. Y la escalinata del edificio de Santa Fe y Francia se iluminó con decenas de antorchas que resumían la cuestión: "Los docentes quieren enseñar. Nosotros queremos aprender. Aumento salarial ya".

Por la mañana montaron un desayuno en la vereda. Mate cocido, facturas y bizcochos para visibilizar otro costado del reclamo: que el Rectorado reanude la construcción del comedor universitario en Santa Fe y Ricchieri, prometido y postergado por años. En simultáneo, otra columna de estudiantes hizo una sentada en Psicología (Riobamba y Berutti) para repudiar los recortes a las incumbencias profesionales que decretó el mes pasado el Ministerio de Educación nacional. Y al promediar la mañana desde ambos puntos partieron en son de protesta hasta converger frente a la sede del Rectorado.

Los alumnos asumen que la indiferencia del Gobierno al reclamo va en desmedro de su formación. "El gobierno dijo que había que ahorrar y recortó 3.000 millones de pesos al presupuesto de todas las universidades públicas del país. Eso se ve reflejado en el recorte de becas, salarios y cargos docentes, y en lo edilicio. En nuestro caso, Fonoaudiología no tiene edificio propio, el de Enfermería es muy chico y en Medicina nos quedamos cortos de aulas, tenemos aulas en muy mal estado y la plata para arreglarlas nunca llega", enumeró la dirigente estudiantil del Alde. Paillole tenía la expectativa de que el rector Héctor Floriani recibiera ayer a un grupo de los estudiantes movilizados, cosa que no sucedió. Desde Rectorado explicaron que esa audiencia no estaba en la agenda de la máxima autoridad.

"La educación no es prioridad para este gobierno que celebra que un niño en Misiones camine 3 kilómetros para ir a la escuela", reprobó Manuel Leiva, presidente de la Federación Universitaria Rosario en alusión a un reciente spot oficial viralizado en redes.

El presupuesto de la UNR aprobado para este año asciende a 4.600 millones de pesos: 93% se destina a sueldos, sólo el 7% a programas, becas e infraestructura.

"El ajuste también nos afecta en los aumentos del transporte, de los alquileres, los tarifazos. Y encima vemos el recorte de incumbencias de varias carreras -analizó Paillole-, y sin salarios ni condiciones dignas de cursado no hay excelencia académica. Por lo tanto, nuestra formación en la universidad pública está en peligro. La privatización no está lejos", advirtió.