Con la premisa de que el cultural es el “ámbito por excelencia en el que puede y debe ponerse en foco la problemática de la violencia de género”, los responsables del Teatro Roma, de Avellaneda, inauguraron el ciclo Bien de Mujeres. La programación se extenderá hasta noviembre y abarca 30 obras que abordan diversas temáticas con perspectiva de género. Participan, entre otras actrices, Cristina Banegas (Eva Perón en la hoguera), Natalia Cociuffo (Los monstruos) y Graciela Dufau (Ver y no ver). “En esta sociedad tan machista y patriarcal, tratar de romper con esa lógica es el punto nodal y el desafío de este ciclo”, define Victoria Onetto, coordinadora de Contenidos del Roma y flamante secretaria de Cultura de Avellaneda.

En Sarmiento 109, el ciclo comenzó hace más de dos semanas, con funciones de Confesiones de mujeres de 30 y El loco y la camisa. Continúa hoy en la sala principal del teatro con el “biomusical científico” Christiane, de y dirigido por Belén Pasqualini (a las 20.30). Sigue el 14 de julio a las 21 con La maestra serial, de Gonzalo Demaría, dirigida por Martín Blanco. Para agosto, algunas de las propuestas son La semilla, historia de amor, de Edgar Chías, con dirección de Cristian Drut (el 2 a las 20.30); Salón de belleza, dirigida por Marina Glezer (el 16 a las 20.30); y Ver y no ver, con dirección de Hugo Urquijo (el 24 a las 20.30). La premiada Millones de segundos, de Diego Casado Rubio, inaugura septiembre (el 6 a las 20.30), mes en que también habrá una función de Los monstruos, notable musical con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi (el 8 a las 20.30). El 14 a las 20.30 será el turno de Tip tap mecanógrafas tituladas, de Natacha Córdoba; en tanto que el 18 a esa misma hora, Cristina Banegas presentará Eva Perón en la hoguera.

En paralelo, también se desarrollarán espectáculos en el Salón de los Encuentros, siempre los sábados a las 20. Hay varios unipersonales, como Acá hay faltas, con actuación de Mayra Mucci y dirección de María Laura Laspiur; Esperanza, con Yanina Rabbino y dirección de Claudia Quiroga; Rayito de sol, de Natalia Villamil, con actuación de Leticia Torres y dirección de Cintia Miraglia; Los golpes de Clara, con Carolina Guevara y dirección de Leandro Rosati; y René: Desdibujadxs en el Binomio, en el que actúa Rodrigo Peiretti. También Entre teta y teta, con Vicky Brudny y dirección de Diana Basso; y la destacada La mujer puerca, con Valeria Lois, dirigida por Lisandro Rodríguez. Otras propuestas son Maldichas, Seré tu madre tranquila, El retorno de las walkirias, Taller de defensa personal y tácticas sobre cómo violentarse y Rosa del desierto.

Violencias y maltratos, libertades y derechos, tanto en el terreno público como en el privado, recorren estas producciones. “Romper con la lógica machista y patriarcal, deconstruir los estereotipos creados por esta sociedad es el objetivo. El teatro puede criticar y subvertir el orden establecido”, asegura Onetto. El contexto actual es el escenario propicio para la propuesta, “en un año en que la revolución de las mujeres se está viendo tan fuerte”, expresa. La actriz detalla que algunos de los espectáculos que componen la grilla fueron directamente elegidos, pero que también se lanzó una convocatoria, a la que se presentaron 70 obras. La idea y la realización del ciclo fue una tarea compartida por el director del Teatro Roma, Roberto Mariani; la subdirectora, Inés Ferreyra; Onetto; la jefa de producción, Paula Sánchez; y la diputada nacional Magdalena Sierra.

“En 2016, luego de la derrota del peronismo, supe que lo que iba a venir –un gobierno de derecha– no me iba a gustar. Nunca imaginé que iban a ser tan perversos y tan mentirosos”, recuerda la actriz y ahora funcionaria. Decidió cursar en FLACSO un posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación. Su trabajo final abordó el teatro como herramienta de transformación social, específicamente con perspectiva de género. Al terminar sus estudios se acercó al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, “un líder y referente”. “Le dije que no quería quedarme en la periferia, pataleando y enojada por lo que se estaba viviendo socialmente. Que sentía que desde mi humilde lugar quería aportar, que me interesaba trabajar desde adentro de la gestión”, cuenta. Así es como llegó a ocuparse de los contenidos del emblemático teatro Roma, a partir de marzo de este año. Y tres días después de inaugurado el ciclo Bien de Mujeres, recibió el llamado que la convertiría en secretaria de Cultura, Arte y Espectáculos de la ciudad.

El lunes, Ferraresi le tomó juramento en el Centro Municipal de Arte. La actriz cuenta que ya mantuvo reuniones con los directores de las cuatro áreas que dependen de la Secretaría, poniéndose “al tanto del entramado”. Estas áreas son: el Roma, Arte y Patrimonio, Institutos de Formación Artística y Pedagógica y Ciudadanía Cultural. “Propuse un plan de acción que va a atravesar transversalmente estas cuatro direcciones, con tres ejes que queremos que estén implícitos en la gestión diaria: la mujer y todos los problemas que las afectan; la patria libre, justa y soberana; y los derechos humanos”, adelantó Onetto, para quien “la cultura es el corazón de un pueblo” y su llegada a la gestión “un sueño hecho realidad”.