Aun con el Mundial en curso, Boca no se detiene y sigue sumando jugadores para competir en el segundo semestre. Ya hicieron sus revisiones médicas Mauro Zárate (foto), Carlos Izquierdoz y Gustavo Gómez, aunque el pase de este último –anhelo del DT Guillermo Barros Schelotto– podría caerse porque tanto el futbolista como su representante exigieron que el valor del dólar se amolde a la situación del país, algo que el club de la Ribera no estaría dispuesto a aceptar. Los arqueros Nahuel Guzmán (Tigres de México) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad de España) continúan en carpeta.

Tras pedir perdón a los enfurecidos hinchas de Vélez que lo trataron de “traidor”, Zárate asumió que jugar en Boca es “un lindo desafío deportivo” y arribará por 3 millones de dólares que el club deberá pagarle al Watford.

Otro que aún no formalizó su vínculo pero igual se presentó a entrenar es Izquierdoz, que proviene del Santos Laguna mexicano. En Casa Amarilla se reencontró con Paolo Goltz, su compañero de zaga en el Lanús campeón de la Sudamericana en 2013 que por entonces dirigía el Mellizo. “Soy un jugador que deja todo; estoy muy ilusionado”, declaró el defensor de 29 años al que Boca le adquirirá el 100 por ciento de la ficha en 7,5 millones de dólares.

Por último, la novela del paraguayo Gómez –suplente en el Milan, donde no juega desde hace 7 meses– parecía tener un final feliz, ya que Boca acordó con los italianos su llegada en 6,5 millones de euros. Pero el ex granate no aceptó una cláusula que estipula el valor del dólar y el pase se congeló.