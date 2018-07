La Confederación General del Trabajo emitió un comunicado sobre su posición con respecto a la legalización del aborto. El texto comienza manifestando que “por el debido respeto que merecen las convicciones personales, creencias y/o de culto que cada representantes del Consejo Directivo, de sus Gremios Confederados y afiliados representados que esta Confederación posee”, la central obrera no fijará una posición institucional sobre el tema. “La discusión que actualmente se está dando sobre el aborto toca una fibra tan sensible para la sociedad que excede a la representación colectiva de los trabajadores. Resultaría demagógico y poco democrático esbozar una postura que a la claras no reflejaría de manera uniforme la visión de cada uno de los integrantes de esta Central. Por ese motivo, acompañaremos la decisión que derive de la votación en el ámbito del Congreso Nacional”, amplía el comunicado, que termina recordando el impacto económico de la inflación y algunas órdenes judiciales sobre las obras sociales.