Sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles, organismos de derechos humanos, clubes de barrio, pymes, federaciones de productores agrarios y curas en opción por los pobres, entre otros colectivos, volverán este lunes a manifestarse en las calles de la ciudad en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “La patria no se rinde” y “No al FMI” fueron las consignas con las que actores, intelectuales y referentes del movimiento de derechos humanos lanzaron la convocatoria a la manifestación que se desarrollará el Día de la Independencia, entre las 11 y las 17, en las avenidas 9 de Julio y Belgrano, para rechazar el acuerdo que firmó el gobierno de Cambiemos con el organismo de crédito internacional. “Queremos reclamarle al gobierno nacional la recuperación de la independencia que perdimos en el plano de las políticas económicas y sociales, hoy víctimas del coloniaje impuesto por el acuerdo con el FMI”, explicó el referente de la CTA Hugo Yasky.

“Este 9 de julio vamos a todos a la 9 de julio a gritar no al FMI. La patria no se rinde”, dicen actrices y actores desde videos que comenzaron a difundirse ayer a la mañana vía redes sociales. Alejandra Darín, Carolina Papaleo, Osmar Núñez, Paola Barrientos, Daniel Valenzuela y María Ibarreta, entre otros, invitan vía Twitter: “Si te sentís argentina, si te sentís argentino, si te interesa lo que les pasa a tus compatriotas, venite y estemos juntos porque la patria no se rinde”, propone, por ejemplo, Luisa Kuliok.

La manifestación llega con el impulso de aquella que se hizo el 25 de mayo con el mismo objetivo: expresar el rechazo al endeudamiento acordado con el FMI. Entonces, “un espectro absolutamente amplio y diverso” de personas, de organizaciones y autoconvocados, se reunieron en la 9 de Julio, de frente al Obelisco, para exigirle al Gobierno que no firmara el acuerdo con el Fondo. “Volvemos a reunirnos, esta vez mirando a Eva (a la instalación que se erige en uno de los laterales del edificio del Ministerio de Desarrollo Social) con el mismo objetivo, porque para nosotros la presencia del Fondo y el plan de ajuste que aplica este Gobierno, monitoreado por el FMI, nos plantean la necesidad de resignificar la idea de la independencia como una conquista del campo popular”, remarcó Yasky.

La convocatoria es a concentrarse en el cruce de la 9 de Julio y Belgrano, donde estará ubicado el escenario, desde las 11 del lunes. Los organizadores llaman a que los participantes “traigan sus banderas” argentinas. A lo largo de la jornada, mientras por el escenario pasarán artistas musicales, las banderas irán tejiéndose unas con otras a lo largo de la Avenida 9 de Julio. A las 16 se espera que una actriz y un actor lean el documento final a modo de cierre, un manifiesto que elaboraron durante las últimas semanas las agrupaciones convocantes.

Juan Palomino, secretario general de la Asociación Argentina de Actores –quien por pedido de licencia en la actualidad es reemplazado por Lola Berthet–, señaló que el sindicato que dirige, adherido a la CTA, cree “que es muy importante que los actores estén presentes en la calle en este momento político y social en el que ganan la desocupación, la especulación financiera, la destrucción del aparato productivo, las políticas culturales deterioradas”. “Todo eso es lo que engloba la presencia del FMI nuevamente en el país. Son sus efectos y queremos estar en la calle para manifestar nuestro descontento”, puntualizó el actor.

Además de los actores, se sumaron a la convocatoria Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Los invito a todos y a todas el 9 de Julio para gritar juntos ‘no al Fondo Monetario Internacional’, no falten”, apuntó Carlotto. “Porque la patria no se rinde”, sumó Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

“Nuevamente, una avenida y una fecha nos reclaman: la Avenida 9 de julio, el 9 de julio. Nuestras voluntades ese mediodía expresarán nuestra íntima, pública y vehemente disconformidad con el Fondo Monetario Internacional, la casa general de empeños de las soberanías de los países, de nuestro país”, llamó a participar de la marcha el sociólogo Horacio González.

“Quiero invitarlos a todos para que siendo muchos le digamos al Gobierno que no queremos más FMI”, subrayó el periodista Miguel “Tití” Fernández. “Te esperamos, vamos a estar todos juntos, en familia, con la bandera –sumó la conductora Federica Pais–, para gritarle bien fuerte ‘no al FMI’, porque la patria no se rinde.”