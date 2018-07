El diputado radical Atilio Benedetti tildó a su par Elisa Carrió de tener “una personalidad contradictoria” y sostuvo los dichos de la líder de la Coalición Cívica respecto del rol de la UCR en la alianza Cambiemos fue uno más de “los exabruptos a los que nos tiene acostumbrados”. Además, la acusó de tener “problemas para respetar las organizaciones” y consideró que las autoridades del partido debieran evaluar una respuesta institucional.

Benedetti fue el primer dirigente de boina blanca que salió al cruce de Carrió, quien durante una conferencia en la ciudad entrerriana de Paraná se ufanó de ser parte de la mesa chica del presidente Mauricio Macri y le restó relevancia al rol la UCR en la toma de decisiones. “Los radicales van a hacer lo que nosotros digamos”, dijo y luego disparó: “Tienen que reconocer que están con una ex miembro (de la UCR) que los maneja desde afuera del Estado”.

Para el diputado, que estuvo presente en esa conferencia y que fue a quien Carrió se dirigió al usar esas chicanas, los dichos de su par esconden “un antiguo resentimiento con el radicalismo” que tiene origen en momentos en que “ella no pudo llegar a proyectarse como quería”.

“Es una opinión que la respeto pero eso no quiere decir que la realidad sea así. Son puntos de vista. Son exabruptos a los que nos tiene acostumbrados”, agregó y luego intentó minimizar la polémica: “No lo considero ni una cosa seria ni importante. La gente se reía, lo tomó como una broma”.

En el mismo tono, recomendó “sacarle dramatismo a este tema” porque “todas la personas en la Argentina, los que la aceptan y los que no, conocen a la doctora Carrió”. No obstante, indicó que aunque él no es una autoridad partidaria, el presidente del partido, Alfredo Cornejo, “evaluará” qué postura se deberá tomar.

Luego sostuvo que, al criticar a la UCR, “la doctora Carrió es contradictoria porque en su última reunión de la organización que ella preside el homenaje fue precisamente para un radical, el presidente de nuestro bloque, Mario Negri”.

Me parece que responde a algún resentimiento o problema que ella tuvo en otra época, en su juventud, porque hizo referencia también a cuando en la organización partidaria se ocupaba de vender empanadas”, concluyó.