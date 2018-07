Movimiento. La Facultad de la Militancia retomará hoy, a las 9, sus actividades en la Casa de la Corriente (Maipú 1152), con la jornada sobre "Claves y desafíos de la política de hoy: el movimiento feminista". Sobre género y violencia de género, disertarán Fernanda Medina, Paola Gross, las dos del equipo de género de la concejala Norma López y Florencia Mainardi, de Ni Una Menos Rosario. Luego, sobre organización política y social del movimiento feminista, hablará Norma López junto a Patricia Galván, diputada provincial de Mendoza y presidenta de APDH de esa provincia, Patricia Mounier, secretaria adjunta de SADOP Santa Fe y Viviana Della Siega, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Sociales. City Center Rosario lanza un nuevo proyecto con el nombre "Sociales City Center", especialmente orientada a casamientos, cumpleaños de 15 y aniversarios. Con una capacidad de hasta 1000 personas y un servicio que ofrece versatilidad, multifuncionalidad e infraestructura y tecnología de vanguardia, reúne todas las prestaciones para garantizar las más excepcionales celebraciones. Para coordinar una entrevista o visitar los salones contactarse a [email protected]‑rosario.com.ar.

Neoliberal. Está abierta la inscripción al curso virtual (In)Seguridad(es) y precariedad (es) en el marco de la racionalidad neoliberal , a través de este link https://www.cavila.org/es/node/641. Allí se encuentra información específica. El curso apunta a quienes tengan mínimos conocimientos previos en el área. El equipo de Cátedra está integrado por Mariana Servio, Melisa Campana, Luciana Ginga, Ana Laura Pinto y Guillermo Campana.

Boleto. La Secretaría de Transporte y Movilidad de la Municipalidad extendió hasta el 13 de julio los operativos de Medio Boleto Estudiantil y Franquicia Universitaria y/o Terciaria 2018. Aquellos alumnos que aún no se hayan dado de alta para obtener por primera vez la credencial, o no hayan renovado la del año anterior, pueden hacerlo completando el formulario on line en la página web del municipio: www.rosario.gob.ar.

Maestría. Se encuentra abierta la inscripción a la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario dirigida por Miryam Colacrai. El cierre de inscripción es el 27 de julio. Para mayor información, se puede consultar al 0341 4201231, de lunes a viernes de 9 a 12, e‑mail: [email protected]