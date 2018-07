La música es lo que siempre quisimos

Las giras europeas se han vuelto costumbre para Rosario Smowing. La última fue en 2015 y ahora, "con la mayoría de edad" --como apuntan ellos mismos-‑, la banda que lidera Diego Casanova está pronta a partir, pero con un recital despedida esta noche, a las 21, en Mc. (Tucumán 1016).

"Generalmente nos agarra este último momento en donde se te mezcla todo: armar un show y ponerle toda la importancia que tienen los shows para nosotros, y a la vez armar el viaje, terminando todavía de cerrar algunas cosas de la gira, ya casi nada, pero siempre hay algún detalle más, alguna cosa por terminar. Y también preparándonos para dejar durante dos meses el lugar de uno, todos dejamos nuestros lugares y nuestras cosas, siempre es una movida bastante grande", le explica Casanova a Rosario/12 .

-‑Pero se trata de una movida hermosa, es la música la que los lleva...

-‑Sin duda. Por suerte es la música la que nos hace laburar de esta manera, por suerte no es otra cosa, no porque esas cosas sean malas, sino porque la música es lo que nosotros queríamos.

-‑Algo que te debe tocar de modo emocional, en algún momento.

-‑Es algo que uno no piensa, yo al menos no lo ejecuté como un proyecto, con el fin puesto en tener que viajar a Europa, sino que sólo hacía canciones porque me sucedía, digamos. Pero después, cuando tenés tiempo de parar la pelota un poco y de mirar, mientras estás pasando dos o tres días solo sentado en Berlín o en Eslovaquia, pensás: ¡mirá dónde estoy cantando canciones! ¿no?

-‑¿Qué países van a visitar?

-‑Esta vez se centra todo bastante en Alemania, también Holanda y República Checa. Tenemos como veinte shows en los tres países. Hemos tenidos giras más grandes, con más shows, pero resulta agotador. Por otro lado, 45 días viajando con 20 shows no es poco.

-‑Dada la experiencia, ¿cómo se toman estas presentaciones?

-‑A esta altura nos es bastante cómodo el viaje, porque más o menos ya tenemos una noción de para dónde apunta la cosa, no es tan diferente, se trata de personas disfrutando de la música y nosotros de hacerla.

-‑Entiendo que el recital "despedida" es también un reconocimiento hacia la trayectoria que el público les permite.

-‑Desde luego, y eso es una cosa bastante misteriosa y agradable, porque cuando uno escribe una canción nunca piensa en el público o en quién la va a escuchar; uno escribe, al menos yo, por necesidad, por no morirme, por no salir a matar a nadie; para que el mundo tenga un asesino serial menos, por eso prefiero escribir canciones. Cuando me surge la necesidad, la vuelco por ese lado. Y lo que escribo tiene que ver con volcar lo que me pasa, con sensaciones, nunca pienso en cómo va a reaccionar la gente. Después de todo eso, cuando ya sí empezás a prestar atención a cómo la gente reacciona frente a la canción, te das cuenta de cómo la música te fue llevando, de cómo la canción fue pasando por diferentes estadios, por diferentes personas que la usaron para cosas totalmente distintas.

-‑¿Qué lectura tenés sobre la coyuntura que vive la escena local?

-‑Hay muchas cosas que han cambiado para bien y todavía hay un montón de aspectos para laburar. Creo que si hablo de la escena rosarina, siempre me parece lo mismo, es la mejor parada de las que yo conozco. Más allá de que hay muy pocos lugares para tocar, es uno de los lugares donde más lugares hay, donde más movida hay, donde las bandas realmente tienen un laburo importante. Esto siempre va más allá de los gustos o de lo que vos pretendas escuchar en ese momento, el trabajo de las bandas de Rosario es bastante impresionante, es muy a conciencia. Y ahora, en esta época, lamentablemente una época de crisis extrema, como la que se vive y la que va a venir, es donde la creatividad tiene que aflorar porque es instinto de supervivencia, es ahora cuando se nos tiene que ocurrir algo.