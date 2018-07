"Le dije que vaya a Tribunales si quería ver a los chicos. Me agarró del cuello, me dio tres puntazos en el cuello, en la cara y el pecho. Yo sentí el cuerpo caliente, me abrí la campera y me había atravesado toda la ropa. Estaba llena de sangre". El relato de L. G. estremeció ayer en la audiencia donde el padre de sus ocho hijos, Leoncio Rojas, de 53 años, fue imputado por tentativa de femicidio y amenazas. La jueza Paula Alvarez ordenó la prisión preventiva por 60 días.

La víctima se puso en pareja con Rojas cuando tenía 12 años. El es 15 años mayor que ella. Desde ese momento, la fiscal Luciana Valarella entiende que fue una relación marcada por la violencia machista. "Vulnerabilidad, dominio y desigualdad", fueron las palabras que usó la fiscal para dar cuenta de lo que vivió L. durante los 27 años de relación con el acusado. "La violencia comenzó cuando nació su primera hija", aseguró la acusadora. Luego vinieron siete hijos más y la mujer no pudo escapar de esa relación hasta hace pocos meses.

Para Valarella, el hecho del 7 de mayo pasado, pasadas las 18.30, en calle Navarro al 5400, puso en peligro la vida de la víctima, que se salvó por la ayuda de su hijo de 14 años --con quien salía hacia la escuela-- y vecinos que lo sacaron y lo corrieron hasta la parada del colectivo. Incluso, se le secuestraron dos armas blancas al agresor, que alegó haber ido a la casa, porque cuando se fue de allí --con motivo de la separación-‑ se olvidó la medicación.

Lo que se realizó ayer fue un agravamiento de la calificación penal, ya que en un primer momento, la fiscal Silvana Valero, en turno de flagrancia, imputó al agresor --el 9 de mayo‑‑ por el delito de lesiones graves. En tanto, cuando recibió la historia clínica de la víctima, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, readecuó la imputación.

En su relato frente a la jueza --donde pidió que no estuviera el acusado-- la víctima reveló que le hicieron puntos en un pecho, que había perdido "un litro de sangre" y que todavía tiene dolores, aunque en todo momento estuvo conciente de lo que le sucedió y de la conmoción que causó el hecho para sus hijos e hijas. "Estaban muy asustados", dijo.