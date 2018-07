Los colegios privados porteños aplicarán un aumento del 6 por ciento en sus cuotas con carácter retroactivo a junio y desde el sector no descartan otro ajuste en agosto. El aumento en las cuotas fue acordado entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y asociaciones del sector. “En Capital se acaba de establecer un 6 por ciento de aumento, es lo único que está autorizado”, informó Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep). El ajuste retroactivo de junio y de julio (dado que muchos a esta altura ya pudieron haber pagado el arancel de este mes) se podrá abonar en cuotas.

Otro aumento en agosto dependerá, según informaron desde Coordiep, de que se habilite la reapertura de la paritaria docente. El gobierno de la Ciudad otorgó este año un aumento de 15 por ciento en tres tramos de manera unilateral (8 por ciento en marzo, 4 por ciento en agosto y 3 por ciento en octubre), pero se habilitó una cláusula de revisión para septiembre. La inflación para este año, según estimaciones del propio Gobierno, se ubicaría en un piso de 27 por ciento anual, permitiendo que se gatille la cláusula para revisar esta paritaria.

“Primero hay que saber si hay aumento docente, el aumento será en función de eso. Si se da, sería el último aumento del año”, afirmó Baloira.

Sin embargo, el aumento de la cuota no es reflejo sólo de la revisión de los salarios sino también del impacto de los tarifazos del servicio eléctrico y gas en los costos de las instituciones. “El problema más grande que tienen los colegios ya no es el salario docente, son la luz, el agua, todas las tarifas. Todo eso no se puede trasladar a los aranceles de ninguna manera”, señaló el secretario de Coordiep.

Pese a los fuertes aumentos en el sector, desde la asociación aseguraron que no se registran bajas pronunciadas en el nivel de alumnos de los colegios privados, los cuales se encuentran rehenes ante la escasez de vacantes registradas en la escuela pública durante los últimos años. “No estamos encontrándonos con bajas en la matrícula, por el contrario, en los últimos años ésta ha ido creciendo en Capital. Pero en algunos casos hay un pequeño aumento de la morosidad”, detalló Baloira.