Desde Londres

Un colectivo de periodistas, intelectuales, sindicalistas, estudiantes, activistas y trabajadores que viven en el Reino Unido lanzó “Action For Argentina, United Kingdom” para luchar contra el acuerdo con el FMI y las políticas que impulsa Mauricio Macri. “Decidimos fundar este grupo en el marco de la huelga general del 25 de junio y la confirmación del regreso del FMI a la Argentina. Cada día queda más claro que el gobierno del Presidente Mauricio Macri está llevando a la Argentina a una nueva catástrofe económica y social. Ahora, más que nunca, sentimos la urgente necesidad de alzar nuestra voz, con acciones concretas de apoyo al pueblo argentino”, señaló a PáginaI12 Dan Ozarow, co-fundador del grupo, catedrático de la Universidad de Middlesex y co-editor de “De la crisis del 2001 al Kirchnerismo”, publicado en inglés y español.

El lanzamiento se produjo el miércoles por la noche en un acto en el Institute of Latin American Studies de la Universidad de Londres, y contó con el apoyo de importantes ONGs británicas como War on Want, Global Justice Now y Jubilee Debt Campaign y corrientes del sindicalismo inglés.

En la previa al lanzamiento, la Action For Argentina, publicó un video en solidaridad con paro del 25 de junio que contenía un mensaje en español de un gremialista del GMB, uno de los sindicatos más importantes del Reino Unido, y envió una carta al Director Ejecutivo de la delegación británica del FMI, pidiéndoles que voten contra la condicionalidad del acuerdo standby de 50 mil millones de dólares. La ONG envió también un mensaje de solidaridad al movimiento feminista, Ni Una Menos y por la Ley de Aborto y publicó un artículo en TeleSur en apoyo de los despedidos de Télam. “Igual que a millones de argentinos, nos preocupa el aumento del endeudamiento, la creciente desigualdad, las violaciones de los derechos humanos y laborales, y el aumento de la represión en Argentina desde que el gobierno de Cambiemos asumió en diciembre de 2015”, señaló a Página/12 Ozarow.