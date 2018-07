Luego de implementar los 354 despidos, el directorio de la Agencia Télam abandonó las oficinas para no regresar más. Pero ayer reaparecieron a través de un correo electrónico que enviaron a los empleados que fueron ratificados en sus trabajos. En el mail ofrecen “la opción de no concurrir a su puesto de trabajo habitual hasta nuevo aviso”. Eso sí, solicitan que aquel que opte por traicionar el reclamo de reincorporación de los despedidos se lo comuniquen a la oficina de Recursos Humanos de la agencia. Justifican la decisión fruto de “la toma de los edificios de la agencia dispuesta por los sindicatos”. La comisión interna de SiPreBa reaccionó y le recordó al directorio que “los trabajadores estamos realizando una permanencia pacífica” luego de los despidos implementados y le recomendó a sus afiliados no contestar el mail y que continúen ocupando sus puestos de trabajo. Si bien el gremio “celebró” la decisión del directorio de reaparecer y “ensaye alguna forma de comunicación” también se lamentó de que no lo hiciera “con el decoro y la responsabilidad que se corresponde con sus cargos”. “Los trabajadores hemos perseverado en reclamar instancias de diálogo que permitan avanzar en una solución. Hoy asistimos, con extrañamiento, a la primera propuesta de la patronal: pagarnos sin trabajar. Son los mismos que hablan de austeridad. Invitamos al Directorio y al ministro Hernán Lombardi a cumplir con el discurso de diálogo que pregonan desde la campaña electoral”, aseguró SiPreba.