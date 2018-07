TEATRO

La tempestad

Próspero se ha aferrado a una venganza reprimida, gobernando con mano firme, amenazando y dominando los elementos de la isla. El caos y el terror de la tempestad y las inminentes confrontaciones obligan a todos a afrontar sus culpas y miedos, y realizar cambios. Dentro del marco de la Temporada Internacional Reino Unido-Argentina programada por el CTBA y el British Council, se presenta este clásico de Shakespeare en una versión traducida por Marcelo Cohen y Graciela Speranza, y dirigida por la británica Penny Cherns. Con Osqui Guzmán, Malena Solda, Martín Slipak, Alexia Moyano, Gustavo Pardi, Iván Moschner y Marcelo Xicarts. Música original, dirección musical y diseño sonoro de Rony Keselman, con Belén Echeveste en violonchelo y percusión. Hasta el 5 de agosto.

Miércoles a domingo a las 20.30, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $220.

Kinderbuch

Una región distópica. Las mujeres de los funcionarios matan el tiempo en la urbanización surtida de comodidades que se les ha destinado para protegerlas de la beligerancia exterior. Una de ellas, a punto de dar a luz, no encuentra allí otros alicientes más que un polígono de tiro, el tejido a croché, las canciones en el idioma de cierto abolengo o los libros de la infancia. “Kinderbuch reúne algunos motivos de Hedda Gabler, de Henrik Ibsen: una correspondencia en el sentido de simetría y aproximación, nunca de versión”, escribe Diego Manso, autor y director de este melodrama interpretado por Belén Blanco, con asistencia de dirección de Fernando Viñas.

Domingo a las 21, en El Extranjero Teatro, Valentín Gómez 3378. Entrada: $300.

MÚSICA

High as Hope

“A los 17 empecé a matarme de hambre/ Pensaba que el amor era una especie de vacío”, canta Florence Welch al frente de Florence + The Machine, en el tema “Hunger”, confesión de sus desórdenes alimenticios adolescentes en un disco lleno de confesiones. Tres años despues de How big, how blue, how beautiful (2015), su tercer disco de estudio y el álbum de madurez de una artista capaz de llenar estadios y merecer un Unplugged de MTV (¡sí, todavía existen!), llega el que tal vez sea su trabajo más personal, en el que Florence le pide disculpas a su hermana menor por arruinarle el cumpleaños, recuerda sus tropelías juveniles por el sur de Londres (“South London Forever”) y le dedica un tema a Patti Smith, “Patricia”: “Siempre fuiste mi estrella del norte”. Co-producido junto a Emile Haynie, que hizo lo propio para Lana Del Rey, tiene como invitados nada menos que a Kamasi Washington, Jamie xx en el tema “Big God” y Sampha en “Grace”.

Preguntan de dónde soy

El tercer disco del cantante y guitarrista José Ceña refleja el repertorio con el que recorre el camino de la música popular argentina. Nacido en Buenos Aires, Ceña fue construyendo una identidad vinculada al folklore entre su ciudad y la provincia de Córdoba, donde vivió en diferentes momentos de su vida, acercándose al universo de la canción de referentes fundamentales como Atahualpa Yupanqui, Cuchi Leguizamón, Hamlet Lima Quintana, Raúl Carnota, Juan Falú, Jorge Marziali, Suma Paz y sus contemporáneos Roberto Calvo o Luis Chazarreta. Producido por Calvo, el disco tiene a Ramón Navarro como invitado en la rendición de su tema “Coplas del Valle”, y Juan Falú en “Yo soy Juan”, tema que firmó junto a Jorge Marziali.

ONLINE

The Staircase

Los documentales basados en crímenes están a la orden del día. El caso de esta saga, producida a lo largo de los últimos quince años –y que la plataforma Netflix ya cuenta entre sus éxitos de nicho más recientes–, tiene como punto de partida un hecho fatídico. Una noche de 2001, un hombre llamado Michael Peterson, escritor de relativo éxito, llamó al servicio de emergencias luego de un accidente doméstico; su esposa sería hallada muerta al pie de las escaleras, sobre un enorme charco de sangre. ¿Accidente u homicidio? El documentalista francés Jean-Xavier de Lestrade tuvo un acceso ilimitado a Peterson y al resto de su nutrida familia antes, durante y después del juicio y el resultado fue una primera miniserie de seis capítulos estrenados en 2004, completados por otros siete episodios de producción reciente. Secretos del pasado, bisexualidades, un posible patrón de conducta criminal y hasta un búho forman parte de una historia apasionante.

El espanto

Antes de llegar a las salas de cine, la plataforma Qubit ofrece la posibilidad de ver, en su modalidad de alquiler, este largometraje nacional que supo pasar por la Competencia Argentina del Bafici. Dirigido por Pablo Aparo y Martín Benchimol y rodado en el pueblo bonaerense de El Dorado, este ¿documental? ¿docu-ficción? describe la particular relación de sus habitantes con la medicina tradicional y su preferencia por las curaciones populares. Sapos para sanar dolores de muelas, hilos que se acortan mientras alejan el mal de ojo y otras yerbas, entre ellas el temido “espanto”, una dolencia que, dicen, sólo sabe curar un hombre ermitaño y malhumorado con un método escasamente ortodoxo.

CINE

Liberami

Muy lejos de los vómitos verdes y cabezas giratorias del cine de terror, este documental de la italiana Federica Di Giacomo –en el Malba, sábados de julio a las 22– se mete de lleno en un universo virtualmente desconocido: el de los sacerdotes católicos que practican exorcismos a plena luz del día, en privado o en misa e, incluso, ¡por teléfono! “Mi primer objetivo fue encontrar historias para una película sobre las obsesiones, una especie de viaje a través de las adicciones mentales”, afirma la realizadora en la carta de intención de su nueva película. Lo que terminó hallando en algunas iglesias de Sicilia fue un poco más extraño: hombres y mujeres que sienten la presencia del Maligno en su interior. La dinámica entre exorcista y poseso es similar, por momentos, a la de la psicoterapia, y el film ilumina esa particular zona donde la tradición, la superstición y las prácticas religiosas se cruzan y chocan en pleno siglo XXI.

Ant-Man and the Wasp

El regreso del superhéroe con capacidades de reducción y agigantamiento y su compañera alada retoma la historia de la película original y algunos eventos de Capitán América: Civil War. Nuevamente con dirección del especialista en comedias Peyton Reed, el humor está a la orden del día e impide que cualquier atisbo de gravedad lastre y hunda al relato. Eso y un ritmo que no decae en la segunda mitad transforman a esta nueva incursión en el universo Marvel en un digno exponente de aquello que alguna vez supo llamarse “cine de matinée”. Además del trío protagónico (Paul Rudd, Evangeline Lilly y Michael Douglas) hacen triunfal aparición los un poco desaparecidos Laurence Fishburne y Michelle Pfeiffer.

TV

Sharp Objects

Luego del prestigio y popularidad obtenidos por la serie Big Little Lies, el cineasta canadiense Jean-Marc Valée continúa su asociación con la cadena HBO en esta nueva miniserie que debuta hoy a la noche en horario central. Protagonizada por Amy Adams, en el rol de una periodista que acaba de dejar una institución médica luego de una internación por problemas psicológicos, la historia se centra en sus desesperados intentos por resolver el crimen de dos niñas sádicamente asesinadas en su pueblo natal en Missouri. Al mismo tiempo, deberá lidiar con sus propios fantasmas, como así también con el reencuentro con una madre poco receptiva. Los avances y entrevistas de los responsables prometen un regreso a ese gran subgénero algo olvidado, el gótico sureño, que el cine estadounidense supo abrazar con cariño en décadas pasadas. Al fin y al cabo, se trata de una adaptación de la primera novela de Gillian Flynn, pródiga en oscuridades y psicologías alteradas.

Domingos a las 22, por HBO.

Childhood’s End

Durante tres sábados consecutivos, la señal SyFy emitirá el trío de episodios de esta miniserie basada en la novela del gran Arthur C. Clarke, publicada originalmente en 1953. El “final de la infancia” del título remite a la llegada de seres de otro planeta a la Tierra con un mensaje claro y directo: las guerras entre naciones deben terminar para dar inicio a una nueva era de paz, primer paso hacia un futuro utópico. Pero, ¿esconderá esa directiva de los “superseñores” un objetivo secreto y malévolo? Habrá que ver la serie o bien leer el texto original, que alguna vez interesó al mismísimo Kubrick como material para una película.

Sábados a las 20, por Syfy.