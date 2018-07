Las productoras de espectáculos están en medio del asunto, con las vacaciones como plaza fuerte y la promesa de un año complejo. Entrevistados por Rosario/12 , muchos de los principales artífices del espectáculo de la ciudad han compartido pareceres, dudas, certezas. La experiencia que arroja el primer semestre ofrece una referencia atendible; en este sentido, Claudio Joison (Joison Producciones) lo expone de modo sincrético: "En lo que va del año la experiencia fue dispar. Los espectáculos de entradas económicas han andado bien y espectáculos con entradas más caras también; creo que los espectáculos de gama media o que no son internacionales, que vienen por única vez, son los que sufrieron un poco más".

Esta apreciación se reparte entre la mayoría. Gustavo Granato (All Press) comenta que "los primeros meses fueron parecidos a los del año pasado, y ahora con el transcurrir del tiempo fue como que se va notando un poco más la crisis y la dificultad de la gente para acceder, lamentablemente. Hay fenómenos de grupos o espectáculos que funcionan igual, pero obviamente que hay una merma de gente". Por su parte, Juan Manuel Almada (Eureka Pop) señala que se trata de "un momento extremadamente complicado, no está el mismo ánimo en la gente como el que se percataba años atrás, ha ido bajando, por lo menos en los últimos dos o tres años. Está muy difícil vender tickets, más allá de que a nosotros nos ha ido muy bien con algunos shows, que hemos agotado y agregado funciones como en el caso de Dios salve a la reina, pero la verdad es que nos costó mucho más que en años anteriores".

Por su parte, José Grimolizzi (Grimolizzi Producciones) aclara: "Nosotros armamos la programación de los espectáculos con bastante anticipación, es difícil medir cómo terminó el negocio. Hicimos Ismael Serrano en junio y agotamos las entradas, pero lo habíamos puesto en venta en noviembre del año pasado, cuando las temperaturas económicas no eran las mismas. Cuando son artistas internacionales está la opción de la venta anticipada, y al final uno no puede opinar concretamente. Con respecto al resto de los espectáculos, han sufrido un bajón importante a lo largo del primer semestre, hablo de artistas que habitualmente podían hacer dos funciones en Teatro El Círculo y con los que terminamos haciendo una y con esfuerzo". Esta mirada adquiere relación oportuna con la que aporta Ricardo Alongi (Alongi Producciones): "Estoy acostumbrado a estos vaivenes, tengo más de treinta años trabajando en esto, ya ha pasado en otros momentos y al espectáculo lo termina afectando. Es progresivo, de a poquito. Llegamos a casi un 30% menos de cortar tickets en el año, que es una barbaridad".

Lo que se desprende es la confianza en aquellos nombres y artistas que tienen respuesta asegurada. Uno de los ejemplos claros lo ofrece Gastón Abiad (MA Producciones): "Para nosotros fueron seis meses muy buenos, con el Cirque du Soleil y Amaluna, un hito en lo que es la producción en Rosario. Arrancamos con más de 48 mil entradas vendidas en febrero". Pero el productor es consciente de que "por supuesto se ve una merma en lo que es la venta de tickets, la gente va más a buscar el artista que realmente le gusta o si es fanático, no van a comprar una entrada para ver qué le parece. La venta es mucho más concreta. El que primero lo sufre es el artista, porque no puede pensar un período de desarrollo porque el público no explora, sino que va con la guita justa. Las crisis son así. No tiene que ver tampoco con el costo de la entrada sino con la opción del público".

En este sentido, Joison añade que "la expectativa del espectáculo internacional en este momento está casi parada, porque están en marcha los espectáculos ya previstos desde fines del año pasado. Los que se plantean para hacer acuerdos actuales se pararon, hasta ver cómo se estabiliza el dólar y cómo quedaría en relación a las entradas, que no se podrán aumentar. En el segundo semestre la cantidad de espectáculos internacionales va a ser muy baja. Si se programaron antes de fin de año, siguen adelante, pero de acá en adelante recién ahora estamos pensando shows internacionales para el año próximo".

Según Almada, "tenemos shows en Rosario que son artistas en dólares, como es el caso de Alex Ubago y de otros que tenemos cerrados. Obviamente que el tema del dólar nos complica, porque cerramos los números y la venta de tickets a un dólar que hoy no es como era, cambia absolutamente todo. El futuro asusta, esa es la realidad, de todas maneras nosotros vamos a seguir haciendo la misma cantidad de shows que nos habíamos propuesto, pero sí reevaluando bastante lo que vamos a estar haciendo en el 2019, reconsiderar algunas cosas. En algún momento se invertía apostando a futuro, a partir del crecimiento de determinados artistas, pero hoy, si no es un artista que te garantiza una venta de tickets y cantidad de seguidores importante, uno no se mete en ese riesgo".

Con la mirada más calma, Alongi comenta que sólo tiene "tres o cuatro cosas programadas, no estoy muy inquieto, sino viendo cómo se desarrolla la segunda mitad del año. A juzgar con lo que pasa con el país, está complicado. Personalmente, me he tomado un año tranquilo, pienso qué es lo más seguro, porque la consigna es no perder mucho dinero porque es muy difícil de recuperar. Si uno tiene temor a que la cosa se caiga a pedazos toma más recaudo, así es como creo que nos manejamos casi todos". Para Granato, ahora prima la "incertidumbre, que es lo que genera el gobierno, lo dicen los analistas económicos. No hay un rumbo claro y no sabemos muy bien hacia dónde vamos pero tenemos que seguir, es nuestra actividad, tenemos empleados y es lo que nos gusta, de lo que vivimos. Tenemos que estar un poco más atento a las decisiones que tomamos y a los riesgos, pero seguir trabajando hay que seguir. En el segundo semestre tengo un show internacional, que es Cirque du Soleil, una apuesta importante y seguramente va a ser el espectáculo de mayor convocatoria en el año en la ciudad. Y por suerte la venta viene muy bien".

"Son días complicados", cuenta Grimolizzi. Con shows programados y con buena venta, como Luciano Pereyra y Lali Espósito, lo cierto para el productor es que "los próximos seis meses creo que no va a cambiar la situación, sino empeorar. Nosotros teníamos un artista internacional con el que estábamos negociando con un dólar a 18 pesos, los últimos días de abril. Lo imaginamos para este segundo semestre. Agradezco a Dios haber salido de ese negocio".

Abiad ofrece una mirada distinguida, que vale no perder de vista: "Creo que Rosario, con la baja del impuesto municipal que se dio en 2016, quedó como una primera opción en lo que es el interior del país. Tiene mejor estructura fiscal que en Córdoba, y tiene un sinfín de lugares y espacios para hacer shows: desde la versatilidad de Metropolitano, los tres teatros grandes, el teatro mediano que sería La Comedia, el teatro chico que es Lavardén, un lugar intermedio como puede ser La Rural, más dos estadios de fútbol, más el Anfiteatro que está pronto a estrenarse. Ninguna ciudad del interior tiene tal versatilidad de espacios, tanto para artistas nacionales como internacionales. Si hay algo que nos queda pendiente es ser escuchado por la provincia de Santa Fe para quitar Ingresos Brutos y quedamos con las mejores condiciones que existen".