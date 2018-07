Newell's y Central Córdoba jugarán esta tarde en el Coloso del Parque por los octavos de final de Copa Santa Fe. Los leprosos presentarán equipo alternativo aunque el mismo será dirigido por Omar De Felippe ( foto ). Desde las 10 se venderán entradas en el estadio. Las generales tendrán un valor de 150 pesos para socios y 200 para no socios, mientras que las plateas se venderán a 250 pesos para socios y 300 pesos para no socios. El partido comenzará a las 15 y no será televisado.