A partir de este mes de julio, con la llegada de Chrome 68, Google marcará todas las webs HTTP como “no seguras”. Es un paso importante que señalará como desprotegidas aquellas páginas que no hayan adoptado un protocolo que añada una letra S al encabezamiento de su dirección URL. El resto de buscadores tienen previsto adoptar la misma norma a lo largo del verano. Un 32 por ciento del tráfico a través de Android y Windows aún se hace a través de protocolos no seguros. HTTP son las siglas de Hyper Text Transport Protocol, el lenguaje de Internet para el intercambio de información. Con el paso del tiempo, este protocolo se ha visto amenazado por intrusiones que se han intentado resolver con la aplicación de certificados. Desde el año pasado, la versión actual de Chrome, que se actualizará este mes, empezó a señalar las páginas que no eran seguras con un candado que se mostraba al inicio de la dirección. Ahora advertirá directamente que no lo son.