De tres a cuatro días es el margen de tiempo que se dan las autoridades tailandesas para salvar a los 12 chicos y a su monitor atrapados en una cueva antes de que la prevista intensificación de las lluvias, por estar en la época de los monzones, amenace con anegar aún más la cavidad.

Narongsak Osatanakorn, el gobernador de la provincia de Chiang Rai, dijo ayer que la operación para drenar el agua de los 3,2 kilómetros de recorrido hasta donde están los chicos está siendo exitosa. Pero la previsión es que las lluvias se intensifiquen y pasen a ser torrenciales a principios de semana, lo que da a los rescatistas un margen de cuatro días para sacar a los chicos. Si no se logra, la cueva quedará sellada por las aguas hasta enero, afirmó el gobernador.

Mientras, los escolares pudieron contactar con sus familiares a través de cartas que comparten un mensaje común: “Estamos bien”. Los cuerpos de elite de la marina tailandesa publicaron ayer las misivas en su perfil de Facebook, tras, previsiblemente, portarlas a través los túneles subterráneos parcialmente inundados a lo largo de la cavidad y entregarlas a los familiares.

“No se preocupen por mí, los extraño a todos. Los quiero. Yo estoy bien aquí, mis hermanos los marines me están cuidando”, escribe Mik. “Estoy bien, sólo con un poco de frío, pero no se preocupen por mí. No se olviden de mi fiesta de cumpleaños”, dice Night, quien cumplió años dentro de la cueva.

El grupo –compuesto por doce niños de entre 11 y 16 años y un adulto de 26– fue encontrado la noche del lunes en una isla de terreno seco 4 kilómetros adentro de la caverna y tras nueve días de intensa búsqueda en la que participaron más de 1300 personas. Visiblemente delgados, pero en buen estado anímico y de salud, los chicos están siendo atendidos en la gruta por una decena de militares, entre ellos un médico y un psicólogo. Gracias a la ingesta de complementos vitamínicos, el grupo recupera poco a poco las fuerzas de cara a la segunda fase: la salida de la cueva situada en el parque natural Tham Luang-Khun Nam Nang Non, en la frontera entre Tailandia y Birmania.