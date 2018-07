Andrés Manuel López Obrador, el reciente electo presidente de México, anunció que desarrollará una estrategia para pacificar el país. Así lo confirmó Alfonso Durazo quien será su secretario de Seguridad, entrevistado por el canal mexicano Televisa.

Reducir los miles de muertos anuales que deja la violencia desatada por el narcotráfico y hacer las reformas pertinentes para crear, de nueva cuenta, una secretaría de seguridad pública son los principales objetivos del nuevo mandatario y su equipo de seguridad.

Durazo planteó un programa emergente de capacitación y profesionalización de todos los policías para cumplir con mayor eficacia la responsabilidad en temas de seguridad. Así también consideró que la única manera responsable de retirar al Ejército de las calles será capacitando a los cuerpos policiales, un proceso que será paulatino, y que estimó concluir en el transcurso de tres años. “Estimo que en el transcurso de tres años pudiéramos tener ya un retiro relevante de los militares a los cuarteles”, afirmó, a Televisa, quien será el secretario de seguridad de Obrador. Según estas medidas el nuevo gobierno propone dejar un país en “paz y tranquilidad” en 2024.

El desafío planteado por Durazo es primero poner orden en el gobierno, luego iniciar el “combate” a la corrupción y en paralelo ordenar los cuerpos de seguridad. “No hay crimen organizado o desorganizado en el país y en el mundo, que no vaya de la mano de la protección policial pero al mismo tiempo no hay protección policial ni crimen organizado que no vaya de la mano de la protección de un alto funcionario público o un alto político. Tenemos que cortar por la via de la corrupción el círuclo vicioso que genera corrupción, impunidad e inseguridad”. En este sentido, Durazo propone analizar el problema de la seguridad desde una mirada más integral y atacar las causas profundas de ésta a través del diseño de políticas públicas que conformen una nueva y distinta formación policial.

Asimismo Durazo también trascendió que a partir de ayer, lanzaron una convocatoria para la creación de distintos foros de consulta con personalidades internacionales. En ellos participarán defensores de derechos humanos, personalidades políticas, líderes religiosos y la sociedad civil nacional e internacional para elaborar en conjunto una receta mexicana que ayude a la pacificación del país. Los foros estarán en marcha desde mediados de julio hasta su toma de posesión en diciembre.

“Estamos invitando a todos los que tienen experiencia a participar y sí, el doctor Mondragón (actual presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones) está invitado a esta reunión y otros… Todavía no se definen todos los cargos; lo que estamos haciendo primero es el programa, primero el programa de acción”, dijo López Obrador, el viernes pasado, según publicó El País.

Dentro de la propuesta de pacificación de México, se incluye la Ley de Amnistía que se presentaría en el Congreso. Su contenido estará sujeto a los acuerdos internacionales de los que México forma parte, según explicó Durazo.

En su primera semana post electoral, Obrador trascendió los primeros nombramientos de su gobierno que tomará poder el 1 de diciembre. Al de Durazo se le suman el ya anunciado nombramiento de Marcelo Ebrad, como futuro canciller de México y responsable del armado de la reunión entre el nuevo mandatario y el secretario de estados unidos.

Alfonso Durazo formará parte del equipo de seguridad pública junto a Manuel Mondragón, quien fue jefe de la policía mientras Obrador se desempeñaba como alcalde de la ciudad de México entre 2000-2005).También estarán Alejandro Gertz Manero, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox; el general de división Audomaro Martínez Zapata y el empresario y suegro de Emilio Azcárraga, Marcos Fastlicht.