Ferias I. La municipalidad informa que durante el receso invernal las ferias de la economía social funcionan en cuatro espacios, a saber:

Acuario del Río Paraná (Cordiviola 1398 bis). Martes 10, miércoles 11, jueves 12, martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de julio, de 10 a 18, con 100 emprendedores de los más variados rubros.

La Isla de los Inventos (Wheelwright 1402). Martes 10, miércoles 11, jueves 12, martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de julio, de 12 a 18, con oferta de alimentos, juguetes y disfraces.

El Jardín de los Niños (Parque Independencia). Martes 10, miércoles 11, jueves 12, martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de julio, de 12 a 18.

Parque a la Bandera. Viernes 13, sábado 14, domingo 15, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio, de 12 a 18, con diversos rubros.

Ferias II. Este miércoles comienza una nueva edición de la Feria Artesanal de Invierno, que tendrá lugar en la plaza Pringles hasta el 20 de julio, de 10 a 20. La iniciativa surgió en el marco del trabajo de la Mesa de Interferias de Rosario, la cual incluye variadas propuestas relacionadas con trabajos artesanales, manuales y cultura popular.

Sociales. City Center Rosario lanza un nuevo proyecto con el nombre "Sociales City Center", especialmente orientada a casamientos, cumpleaños de 15 y aniversarios. Para coordinar una entrevista o visitar los salones contactarse a [email protected]‑rosario.com.ar .

Neoliberal. Está abierta la inscripción al curso virtual (In)Seguridad(es) y precariedad (es) en el marco de la racionalidad neoliberal , a través de este link https://www.cavila.org/es/node/641. Allí se encuentra información específica. El curso apunta a quienes tengan mínimos conocimientos previos en el área. El equipo de Cátedra está integrado por Mariana Servio, Melisa Campana, Luciana Ginga, Ana Laura Pinto y Guillermo Campana.