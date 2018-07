LA OTRA VIDA DE LUKAKU

BELGICA. El 13 de mayo de 2009, coincidiendo con su cumpleaños 16, Romelu Lukaku firmó su primer contrato con el Anderlecht y culminó así su lucha contra la pobreza y la marginación que arrastraba desde Congo. Su madre llegó a alimentarlo mezclando agua y leche. “Aún recuerdo las ratas corriendo por mi apartamento”, dijo el 9, que añadió: “Cuando era pequeño no teníamos televisión, así que no podía ver a Thierry Henry. Ahora, en cambio, estoy aprendiendo de él”, dijo el delantero del Manchester United.

HABEMUS ANIMUS

BRASIL. “Será la próxima vez.” Con estas palabras, el papa Francisco –un gran aficionado de fútbol– intentó animar a los brasileños presentes en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante el rezo del Angelus, en una clara referencia a la eliminación de la Canarinha del Mundial a manos de Bélgica. No se sabe si el mensaje llegó a los oídos de los integrantes del plantel, que ayer estaban arribando a su país.

EL FANATICO

REP

Por Eduardo Galeano

El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua.

El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores de la adorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo: liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar.

En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve. Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La sola existencia del hincha de otro club constituye una provocación inadmisible. El Bien no es violento, pero el Mal lo obliga. El enemigo, siempre culpable, merece que le retuerzan el pescuezo. El fanático no puede distraerse, porque el enemigo acecha por todas partes. También está dentro del espectador callado, que en cualquier momento puede llegar a opinar que el rival está jugando correctamente, y entonces tendrá su merecido.

(Del libro El fútbol a sol y sombra, Siglo Veintiuno Editores.)

RETIRO CON HONORES

RUSIA. A una semana de cumplir 39 años, el ruso Serguéi Ignashévich –uno de los “abuelos” del Mundial junto al mexicano Rafael Márquez, el egipcio Essam El-Hadary y el australiano Tim Cahill– anunció su retiro tras caer ante Croacia en la tanda de penales de los cuartos de final. El defensor que fue titular en los cinco partidos del torneo admitió que, de no haber sido por la Copa del Mundo, se hubiera retirado “antes”.

RUSIA, UN RECUERDO

Estados Unidos. La fecha 19ª de la MLS de Estados Unidos se destacó no sólo porque el sueco Zlatan Ibrahimovic convirtió por cuarta jornada consecutiva para el Galaxy sino porque el peruano Yoshimar Yotún (Orlando City SD), los mexicanos Carlos Vela (LAFC) y los hermanos Jonathan y Giovani dos Santos (Galaxy), el panameño Adolfo Machado (Dynamo) y el costarricense Marco Ureña (LAFC) volvieron a la competición tras quedar eliminados en sus respectivos seleccionados en la Copa del Mundo.

EL OJO DE POCHETTINO

Inglaterra. Con nueve profesionales en su plantel, el Tottenham que dirige Mauricio Pochettino es el equipo con más jugadores entre las selecciones que se enfrentarán en las semis de Rusia. A excepción de croatas, el conjunto londinense cuenta en sus filas con el arquero de Francia, Hugo Lloris; con los belgas Toby Alderweireld, Jan Vertonghen y Mousa Dembélé; y con los ingleses Danny Rose, Kieran Trippier, Eric Dier, Dele Alli y Harry Kane.

MIENTRAS DIEGO MARADONA CELEBRO QUE LA MAYORIA DE LOS FUTBOLISTAS EN LAS SELECCIONES EMIFINALISTAS SON DE ORIGEN AFRICANO, EL 10 ES UNA GRAN INSPIRACION EN PELUQUERIAS DE SERBIA.

413

LOS MINUTOS SIN ANOTAR UN GOL QUE LLEVA EL FRANCES OLIVIER GIROUD, A PESAR DE SER TITULAR EN CUATRO PARTIDOS.