Ekkapol Chantawong, entrenador del equipo de fútbol tailandés atrapado en una cueva, hizo llegar una carta a los padres de los chicos pidiéndoles disculpas: “A todos los padres: ahora los niños están bien... Y les prometo que me haré cargo de los niños lo mejor que pueda. Gracias por todos los que vinieron a ayudar. Y lo siento mucho por los padres. Gracias por todo el apoyo moral, pido perdón a todos los padres”, escribió, en una carta que los rescatistas publicaron este sábado en el muro de Facebook de la marina tailandesa. Las familias, lejos de culpar al entrenador, le enviaron palabras de agradecimiento: “Gracias, entrenador, por cuidar bien a los 12 chicos. Quiero decirte que no te sientas mal, todos los padres te agradecemos por cuidar bien a nuestros hijos”, contestaron los padres de Pong, uno de los chicos. “Entrenador, no te culpes. Los padres, las madres y todos queremos que estés relajado. Ninguno está enojado con vos. Todos te entienden y te envían los mejores deseos y coraje. Gracias por ayudarnos a cuidar de nuestros hijos. Vos entraste ahí con ellos y tenés que salir con ellos. Y debes salir sano”, expresaron en un mensaje grupal. Durante las últimas horas, también se dieron a conocer algunas de las cartas que los pequeños dirigieron a sus padres. “No se preocupen por mí, los echo de menos a todos. Los quiero. Yo estoy bien acá, los marinos me están cuidando”, puso en un papel Mik, uno de los pequeños. “Estoy bien, solo un poco de frío, pero no se preocupen por mí. No se olviden de mi fiesta de cumpleaños”, escribió Night, quien cumplió años dentro de la cueva.