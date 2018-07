El próximo jueves se conocerá el fallo del caso Ciccone, un expediente que motivó tapa tras tapa de los grandes diarios, siempre con el slogan “Amado Boudou más complicado”. A lo largo del juicio se cayó una parte de las imputaciones, incluyendo aquella por la que se señalaba que Alejandro Vandenbroele era testaferro de Boudou. En el juicio, Vandenbroele –protegido por la figura del arrepentido– admitió que nunca habló con el ex vicepresidente. Igualmente quedan planteadas numerosas preguntas y habrá que ver lo que deciden los jueces. Ya se sabe que Comodoro Py, aún en tiempos de crisis de Cambiemos, es en gran parte una sucursal de la Casa Rosada y parece improbable que la coalición política, judicial y sobre todo mediática vaya a permitir sobreseimientos después de haber usado el caso Ciccone como una de las principales puntas de lanza contra “el populismo”.

1 ¿Cuál es la acusación en el caso Ciccone? Como se sabe, Ciccone Calcográfica era una imprenta propiedad de la familia Ciccone. Tenía la particularidad de que era la única imprenta privada de América Latina que fabricaba billetes. Además, producía otros elementos de seguridad como documentos de identidad, patentes, títulos y material que no pudiera ser falsificado. Al momento de los hechos, en 2010, Ciccone estaba quebrada, sobre todo por sus deudas con la AFIP.

En concreto, la acusación, representada principalmente por el fiscal Marcelo Colombo, consiste en que Boudou organizó el levantamiento de la quiebra y a cambio consiguió que los Ciccone le traspasaran el 70 por ciento de las acciones. La hipótesis es que consiguió el visto bueno de la AFIP, luego se habría reunido con los Ciccone y a través de una empresa fantasma, The Old Fund, se quedó con la imprenta. La acusación le imputa el delito de cohecho –coimas–, porque a cambio de su acción se habría quedado con el 70 por ciento de la imprenta como coima. En paralelo, también está la imputación de negociaciones incompatibles con la función pública, por cuanto siendo ministro de Economía habría negociado algo para su beneficio personal.

En todas las operaciones intervino Vandenbroele, titular de The Old Fund, que se quedó con la imprenta ya que le traspasaron a él el 70 por ciento de las acciones. Para la acusación, era el testaferro de Boudou. Y, además, tuvo intervención Núñez Carmona, que no era funcionario, pero que era –y es– muy amigo de Boudou.

2 ¿Por qué el Estado interviene en el caso Ciccone? La imprenta quebró por pedido de la AFIP que, explícitamente, puso que el objetivo de la quiebra era que la imprenta pasara a manos de la Casa de la Moneda. De esa manera, se realizarían trabajos para el Estado y se le pagaría la deuda a la AFIP. Sin embargo, el juez comercial Javier Cosentino, extrañamente, aceptó una oferta de Boldt, la empresa competidora de la Provincia de Buenos Aires. Para la AFIP –y seguramente también para la Casa Rosada en época del kirchnerismo– esa movida tenía gravísimas consecuencias. Boldt manejaba buena parte de los casinos bonaerenses, lo cual era claramente incompatible: juego y fabricación de billetes con un mismo dueño. Al mismo tiempo, se consideraba que el propietario de Boldt, Antonio Tabanelli, estaba vinculado con Eduardo Duhalde. Desde la AFIP, entonces, surgió la iniciativa de buscar el levantamiento de la quiebra mediante un plan de pagos a los Ciccone. Servía a las dos partes. A los Ciccone para salvar su empresa y al gobierno para evitar que quedara en manos de Boldt.

Para poder revertir la situación se necesitaba un grupo inversor y también una mejor relación con el Estado, ya que parte de la crisis provenía de que la administración kirchnerista le había quitado la producción de las cédulas de identidad a la Policía Federal que, a su vez, mandaba a hacer los documentos en la calcográfica. Fue por eso que el yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Renwick, buscó algún camino para salvar la imprenta. Conocía a un gerente de Telefé, Gabriel Blanco, y le pidió que hiciera el contacto con Núñez Carmona porque era amigo de Boudou. De ahí proviene la sospecha del caso.

3 ¿Qué surgió en el juicio sobre la propiedad de Ciccone? El punto clave estuvo en el dinero, 50 millones de pesos, que se pusieron para levantar la quiebra y poner en marcha la imprenta. Esa plata quedó bastante en claro que llegó a la empresa desde el Banco Macro, propiedad de Jorge Brito. Sin embargo, hay indicios de que buena parte de los fondos fueron aportados por el empresario Raúl Moneta. Hay un hecho objetivo: a partir del momento en que los Ciccone perdieron el control de la empresa, la imprenta pasó a tener como gerente general a Máximo Lanusse, hombre de confianza de Brito. En paralelo, después de que estalló el escándalo, y una vez que la imprenta fue nacionalizada, hubo una única persona que reclamó que le devolvieran el dinero porque había puesto los 50 millones: Raúl Moneta.

O sea que, a primera vista, la evidencia señala que el que se quedó con la imprenta fue el dúo Brito-Moneta, pero la acusación se mantiene sobre la base del testimonio de Vandenbroele.

En el juicio, Vandenbroele dijo:

–La imprenta se la quedó Brito, pero Brito tenía un acuerdo con Boudou –sostuvo el arrepentido.

–¿Y usted cómo lo sabe? –le preguntaron desde la defensa.

–Núñez Carmona siempre me dijo que no, pero yo siempre sospeché que ese acuerdo existía –respondió Vandenbroele.

Como se ve, toda la cuestión de la propiedad surge de los dichos de terceros, no de la evidencia. Por la evidencia, está claro que la imprenta se la quedó Brito, tal vez con Moneta como financista.

Hay un elemento adicional a tener en cuenta: Vandenbroele reconoció que cobraba un sueldo de Brito, supuestamente para mantenerse en silencio.

4 ¿Cuál fue el negocio de la operación Ciccone? ¿Quién ganó dinero? ¿Hubo costo para el Estado? Nadie ganó dinero porque estalló el escándalo. Se perdió dinero. La idea original era salvar la imprenta de la quiebra y que luego el Banco Central contratara la impresión de billetes con la calcográfica. Ahí estaba el negocio. Eso nunca pudo concretarse. O sea que el Estado no fue afectado, porque igualmente la imprenta estaba en quiebra y no le estaba pagando a la AFIP. El final de la historia fue que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se nacionalizó la empresa.

Pero sí ocurrió que alguien perdió dinero: los 50 millones de pesos que se aportaron para sacar a Ciccone de la quiebra y ponerla a funcionar. En principio, el dinero lo puso Moneta que es el que hoy en día reclama que se lo devuelvan.

Leandro Teysseire La imprenta fue finalmente nacionalizada bajo el gobierno de CFK.

5 ¿Cómo se manejó en el juicio el hecho de que Vandenbroele fuera un arrepentido en otra causa y, al mismo tiempo, uno de los principales acusados? Pese a que fue el que estuvo en el centro de todas las operaciones que se hicieron, incluso que recibió el 70 por ciento de las acciones de Ciccone, a Vandenbroele lo trataron como a un testigo más. O, mejor dicho, un testigo estrella al que el juez se acercó a llenarle la copa de agua. Todavía faltan sus últimas palabras. Los jueces se aseguraron que las dirá separado de los demás imputados.

Vandenbroele no tiene ningún acuerdo como arrepentido en este juicio (por el que podría tener un trato diferencial y aspirar a una pena menor); eso sucede en otro caso derivado de Ciccone que aún está en etapa de instrucción. Pero el Gobierno pidió para él penas muy leves, como si lo fuera. Lo hizo a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Un año de prisión. El fiscal le pidió tres años. Es una demostración más del carácter fuertemente político del expediente.

Vandenbroele es el niño mimado del juicio pese a que confirmó buena parte de las cosas que decía Boudou, en especial que no se conocían y que nunca cruzaron palabra. Aún así, se supone que utilizarán lo que él dice que no le dijeron, pero que igual él sospecha.

6 Si Brito o Moneta se quedaron con la imprenta, ¿por qué no fueron juzgados? Las evidencias indican que un hombre de confianza de Brito, Máximo Lanusse, pasó a manejar la imprenta. Y también está claro que el dinero del rescate de la calcográfica provino de Moneta. Sin embargo, toda esa parte quedó trabada en la primera instancia, en el juzgado de Ariel Lijo. Brito está llamado a prestar indagatoria, pero lo preservaron, lo protegieron, del juicio. Moneta tiene una situación de salud que lo convierte en inimputable.

7 ¿Qué papel le adjudica la acusación a Boudou? Además de que, supuestamente se quedó con el 70 por ciento de las acciones –algo difícil de sostener desde las pruebas–, la imputación es que impulsó el levantamiento de la quiebra, a través de una nota a la AFIP y que, después, iba a organizar que el Banco Central imprimiera los billetes en la calcográfica. En paralelo, el ex vicepresidente habría jugado en contra de un plan para que se amplíe la capacidad de la Casa de la Moneda con el objetivo de que no imprimiera los billetes que tal vez se contratarían con Ciccone.

El argumento de Boudou es que él, como ministro de Economía, no tenía facultades ni firma en la AFIP ni en el Banco Central, que tiene un directorio amplísimo, ni en la Casa de la Moneda. Respecto de la AFIP, Boudou afirma que sólo contestó un pedido de opinión que le hizo llegar el organismo recaudatorio. El ex director de Jurídicos del Ministerio de Economía, José Capdevilla, declaró en el juicio que él mismo redactó el texto de respuesta a la AFIP y que no hubo exceso alguno del ministerio ni en lo que firmó Boudou. Contra lo que se pensaba, Capdevilla terminó siendo un testigo favorable al ex vicepresidente: sostuvo que no fue presionado, que nadie le dio instrucciones de lo que tenía que decir en la nota que se mandó a la AFIP. Y en el juicio también declaró el responsable de jurídicos de la AFIP, Juan Fernando Biller, quien igualmente dijo que la nota de Economía no cambió nada, que no tuvo ninguna influencia en el plan de pagos que se le dio a la imprenta. En síntesis, la nota decía que la AFIP debía resolver el caso de acuerdo a sus atribuciones, no obstante lo cual se señalaba que la política general del gobierno apuntaba a la continuidad de la empresa y preservar los puestos de trabajo.

8 ¿Cuál fue el papel de Núñez Carmona? El amigo de Boudou dice que su actividad siempre consistió en armar negocios y que en eso no tuvo nada que ver el ex vicepresidente. Ciccone venía buscando socios desde hacía mucho. Se acercó a Antonio Tabanelli, dueño de Bolt, competidor de Ciccone; también al ex funcionario radical Christian Colombo. Pero los Ciccone no querían ceder la mayoría y eso impidió esas asociaciones. Las cosas cambiaron cuando se decretó la quiebra. En esa circunstancia, los dueños originarios buscaban a alguien, aunque tuvieran que ceder la mayoría, que pudiera rescatar la imprenta de la quiebra y así salvar todo lo posible. El dúo Núñez Carmona-Vandenbroele, según sus dichos, acercó entonces a Brito, con financiamiento de Moneta.

Núñez Carmona sostiene que nunca hizo negocios ni tuvo sociedades con Boudou, salvo un emprendimiento inmobiliario hace muchos años. Y en el caso Ciccone, él hizo lo que siempre fue su actividad: armar proyectos juntando a quien podía financiarlos con quien podía llevarlos adelante.

La acusación pretendió demostrar que el armado se hizo en el Ministerio de Economía, en una reunión en la que estuvieron Núñez Carmona, Guido Forcieri –asesor de Economía– y Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP. El propio fiscal desistió de esta prueba porque se determinó –por la ubicación de su teléfono celular– que Núñez Carmona no estaba en el Ministerio de Economía sino en Puerto Madero al momento de la supuesta reunión. Además, los registros de ingresos al ministerio exhiben que ninguno de los tres coincidió allí en los días del virtual encuentro.

9 ¿Existieron las reuniones entre Amado Boudou y los hermanos Ciccone donde se decidió todo? El ex vicepresidente las niega en forma terminante. Los hermanos Ciccone afirman que una de las dos reuniones se hizo en Telefé a la salida de un programa de televisión. En verdad, durante el juicio se dejó de hablar de una reunión en Telefé respecto de Boudou, para hablar de un “apretón de manos”, y consideraron que “eso tiene un significado”. Lo que existió fue una presentación de Núñez Carmona, que fue con Boudou, con la familia Ciccone, llevada por Bianco, ejecutivo de Telefe.

Respecto de la supuesta segunda reunión en Puerto Madero, el fallecido Héctor Ciccone dejó por escrito que se hizo el 1 de septiembre de 2010 en el restaurante I Central Market, en Azucena Villaflor 340, mientras que el otro hermano, Nicolás, afirma que se hizo en I Fresh Market, Macacha Güemes 322. Entre los dos lugares hay once cuadras de diferencia. El informe de ingresos al Ministerio de Economía demuestra que, tanto el 1 de septiembre como el 2 de septiembre, Boudou estaba en su oficina en los horarios de las supuestas reuniones.

10 ¿Qué sucede hoy con la imprenta? Hoy la imprenta está nacionalizada, la maneja la Casa de la Moneda, algo que debió ocurrir desde el principio de la quiebra, cuando intervino la extraña mano del juez comercial, Javier Cosentino. Se trata del mismo que en la actualidad decide sobre el desmantelamiento del Grupo Indalo.

El jueves se conocerá el fallo del Tribunal Oral Federal número 4 integrado por Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez. El primero de ellos es un referente de la Casa Rosada en Comodoro Py. Es más, está pidiendo su pase a la Cámara Federal para consolidar el dominio de Cambiemos en ese cuerpo. Ese traslado motivó una interna en la Cámara, con Martín Irurzun en contra de la llegada de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia defendiendo a su amigo Cacho.