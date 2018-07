El dirigente radical Federico Storani criticó a los dirigentes del PRO por tener “la decisión política muy concentrada” dentro de Cambiemos y sostuvo que el acercamiento de funcionarios a los referentes de la UCR tras la última crisis financiera fue solo “una operación de maquillaje”. Además, salió al cruce de la decisión del Gobierno de favorecer al sector agropecuario: “Se debe detener la baja de las retenciones en ese sector”, demandó.

“El rol de la UCR debiera ser infinitamente más activo. Esta es una coalición electoral pero no una coalición de gobierno”, lanzó el ex diputado, aunque no obstante reconoció que este desequilibrio de poder en la conducción de la alianza fue “en gran medida” por responsabilidad de “la conducción partidaria” del radicalismo.

Según Storani, “debió haberse reclamado un ámbitos de políticas públicas desde hace mucho tiempo, no (dar) simplemente un acompañamiento”. De todas maneras, insistió con que el sector al que él pertenece “no está arrepentido” de asociarse con el macrismo pero recalcó que “el proyecto de hacer una verdadera coalición de gobierno nunca se concretó”.

Durante una entrevista por La Patriada, el dirigente criticó también las fotografías que, tras la crisis financiera que el mes pasado sacudió la economía, la cúpula de Cambiemos hizo circular con líderes radicales para dar a entender que ese partido se sentaba en la mesa chica de decisiones de la Casa de Gobierno. “Fue una operación maquillaje. La decisión política sigue muy concentrada en los dirigentes del PRO”, lanzó.

A pesar de la inestabilidad manifiesta en la alianza de gobierno, Storani evitó pronunciarse sobre cuál será la estrategia de la UCR cuando concluya la gestión de Mauricio Macri. “No es elmomento de hablar de candidaturas sino de refomular una propuesta”, agregó, no sin criticar la “recesión económica, inflación, crisis cambiaria y sectores en pobreza extrema” que hay desde que el PRO está en la Casa Rosada.

En este sentido, puso en tela de juicio el destino que tendrán los fondos que el FMI envió en concepto del acuerdo standby firmado con la Argentina. La crisis, dijo Storani, “no se puede emparchar poniendo más dinero en ayuda social sino reactivando el aparato productivo, con énfasis especial en las pymes”.

Además, subrayó que “en un momento de crisis, quienes tiene que soportar la crisis son los que tienen mayor concentración de ingresos”, como por ejemplo el sector agropecuario. Al respecto dijo que “hay momentos en que la crisis es tan profunda que se debe detener la baja de retenciones en el sector”.