Madura el nocaut: el titular de la AFA, Claudio Tapia, y el vicepresidente, Daniel Angelici, le comunicaron al entrenador Jorge Sampaoli que su ciclo en la Selección estaría “terminado”. No obstante, la dupla dirigencial escuchó la defensa del técnico y éste por el momento continuará en su cargo para conducir a la Sub 20 en el torneo de L’Alcudia, España, habida cuenta de la salida de Sebastián Beccacece, que por otra parte asumió como DT en Defensa junto a Nicolás Diez y Martín Bressan, otros ex integrantes del desmembrado cuerpo técnico del seleccionado (ver aparte). “Quiero una revancha”, habría solicitado el casildense a los mandamases de la casa madre del fútbol argentino, quienes no le dieron una respuesta concreta, pero se comprometieron a elevar esa devolución a la reunión que el Comité Ejecutivo sostendrá a fin de mes.

La convocatoria de Tapia y Angelici para Sampaoli, pactada en principio para hoy, finalmente ocurrió ayer mismo alrededor de las 10.30, por lo que el entrenador se dirigió rápidamente hasta Ezeiza, dado que se domicilia a escasos veinte minutos de distancia.

Los primeros en hablar fueron los dirigentes, quienes le explicaron al ex entrenador de Chile que lo iban a “echar” de su cargo. Incluso mencionaron posibles indemnizaciones para la rescisión de su contrato, por cierto muy inferiores respecto de lo firmado en junio de 2017 y que además observa una cláusula de extensión hasta el cierre de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Entonces Sampaoli tomó la palabra y le dijo a la dupla dirigencial que no se hubieran molestado en comunicarle eso, ya que con un par llamadas de teléfono entre abogados de ambas partes habría bastado. En verdad, lo que el técnico pretendía era que escuchen su “evaluación” y “hablar de fútbol”, algo que a la postre fue aceptado.

Fue así que Sampaoli expuso sus motivos para darle continuidad a su proyecto, admitió “muchos errores” e incluso fue “sumamente autocrítico” con su trabajo y el de su cuerpo técnico durante Rusia 2018, donde la Selección quedó eliminada en octavos de final a manos de Francia.

Una vez escuchado el descargo, la AFA anunció que el entrenador conservaba su puesto. “En la próxima reunión de Comité Ejecutivo pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de cómo ha sido el proceso del entrenador hasta este momento”, dijo la AFA en un comunicado.

Por si fuera poco, Sampaoli volverá a ponerse el buzo de la Selección. “La reunión, que duró aproximadamente una hora, fue acerca del desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última Copa del Mundo que se disputó en Rusia. Además, de conformidad con el vínculo establecido entre las partes y la metodología de trabajo implementada hasta la fecha, luego de la desvinculación de Sebastián Beccacece (a cargo del Sub 20), Jorge Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo en el torneo que se disputará en L’Alcudia, Valencia, a finales de julio”, abundó la casa madre del fútbol argentino. De hecho, el casildense llamó a su preparador físico Jorge Desio para que postergue su viaje de vacaciones a Estados Unidos y se quede en la Argentina para trabajar junto a él en Ezeiza.

Así las cosas, el casi despedido Sampaoli dirigirá a los juveniles en el prestigioso torneo de L’Alcudia de España, sólo porque el cargo de momento está vacante. Argentina es uno de los diez combinados que participará de la edición Nº 35 del certamen junto a la Selección Valenciana, Rusia, Marruecos, Costa Rica, Uruguay, Mauritania, India, Venezuela y Qatar.

Con idas, vueltas, dimes y diretes, el ex DT de Sevilla tendría las horas contadas al frente del seleccionado nacional. Sólo resta saber el costo que supondrá discontinuar este proceso que se rubricó hace poco más de un año. Y que pase el que sigue.