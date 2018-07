Ayer fue demorado, y luego liberado, el ex novio de Melani Aguiar (foto), la estudiante de Medicina que fue vista por última vez el viernes a la mañana en las instalaciones de la Facultad de Agronomía, en el barrio porteño de La Paternal. Tras el allanamiento de su casa no se encontraran elementos que lo vinculen con el caso. La policía también está detrás de un segundo sospechoso, un joven que vive en Boulogne y que tenía planeado verse con Melani durante la noche del viernes, el día de su desaparición. “El chico se llama Leo y dijo que se iba a ver a las 21.30 con Melani en una estación de tren”, relató Natalia Aguiar, la tía de la estudiante. Según contó, en los últimos días la joven comenzó a hablar con él a través de la red social Badoo pero, hasta el momento, no se habían visto en persona. “Le hicieron un allanamiento en el domicilio donde le secuestraron varios teléfonos y lo detuvieron. Horas después, por orden de la fiscalía lo dejaron en libertad”, agregó Raúl, tío de Melani. En su declaración, según contó la tía, el joven dijo que chateó con Melani para verse el viernes, pero el encuentro no se concretó porque ella no llegó. “En un primer momento no confesó que se iba a ver con ella y lo contó recién cuando lo iba a indagar la policía”, advirtió la tía. A Boulogne se llegó porque se determinó que la joven habría viajado a ese punto del conurbano. Además, la última ubicación de su celular se registró a las 20.30 del viernes en Boulogne, en la esquina del lugar donde se iba a encontrar con el joven que conoció por Badoo.