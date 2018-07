El presidente Mauricio Macri recordó que se postula como imagen de la declaración de la independencia argentina a “un grupo de hombres heroicos que decidieron independizarse de España en esta Casa de Tucumán”. No obstante, al hablar de las figuras de la independencia, Mauricio Macri consideró que “es una imagen real, pero yo creo que le falta una parte muy importante, que a la hora de contar la historia de cómo se construyó la Argentina, fue omitida o minimizada durante demasiado tiempo”. “Estoy hablando de las mujeres valientes, tenaces y heroicas que también decidieron sumarse a la revolución y hacer su aporte para cambiar la historia para siempre”, aseguró el mandatario. “Por eso hoy quiero pedir especialmente que recordemos a ellas y ratificar nuestro compromiso con la igualdad como me comprometí el 1 de marzo al comenzar las sesiones en el Congreso”, indicó el presidente sobre su declaración de que avanzaría con la paridad salarial, un objetivo que está lejos de realizarse. “Le pido a toda la dirigencia que sigamos trabajando juntos para lograrla y saldar esta deuda que no puede postergarse más”, indicó.