Con un video de casi dos minutos y medio que subió ayer a las redes sociales, el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota mostró su intención de anotarse en la lista de presidenciales del justicialismo. “Hoy, nuestro país precisa otra vez de un ejercicio de coraje, un ejercicio de imaginación como el que fueron capaces de hacer nuestros próceres”, sostiene De la Sota en el clip con eje en el Día de la Independencia. “Es el momento de superar las diferencias que tenemos, de unir voluntades y sobretodo de recuperar la fe en nosotros mismos”, asegura el cordobés, al que se lo ve besando mujeres y niños en imágenes intercaladas con la bandera argentina flameando. Allí no avanza más, pero en su entorno aseguraron que se trataba de un virtual lanzamiento de candidatura. Supuestamente, busca mostrarse como un posible presidente de “transición”, de un solo mandato, con objetivo de hacer reformas en el país y luego dejar el lugar a otro. De la Sota ya exhibió en varias oportunidades su intención de llegar a la Casa Rosada, pero nunca con éxito. En 2003, Eduardo Duhalde prefirió apoyar a Néstor Kirchner porque el cordobés no subía en las encuestas pese a los esfuerzos. En 2015, perdió en la interna en el frente que armó con Sergio Massa. Ahora, De la Sota se suma a una grilla en la que también figuran, con mayor o menor énfasis, Agustín Rossi, Alberto Rodríguez Saá, Felipe Solá, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa.