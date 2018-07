La Policía de la provincia de Buenos Aires encontró ilesa este mediodía en Pilar a Melani Aguilar, la estudiante de medicina de 19 años que había sido vista por última vez el viernes a la mañana en las instalaciones de la Facultad de Agronomía. “Mi nieta está perfecta, sana y salva”, manifestó la abuela de la joven, que fue hallada en una panadería de Del Viso gracias a un llamado al 911.

Los familiares aguardan en la Comisaría 15, en Chacarita, la llegada de Melani luego de que la Policía confirmara su aparición. “Ayer les dije que era creyente y que Dios me iba a devolver a mi nieta sana y salva. La encontró en Pilar un móvil de la Policía. Está perfecta gracias a dios, ahora vamos a esperar que la traigan acá”, amplió Mabel, la abuela de la joven.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ratificó que la joven está siendo atendida en una dependencia policial de Pilar y que en las próximas horas será trasladada a Capital. "Por la foto que tengo del parte, esta en perfectas condiciones. No quiero adelantarme en decir por que se fue, eso quedara en la causa", agregó el funcionario.

Ayer había sido liberado el ex novio de Melani, luego de que no se encontraran pruebas que lo relacionaran con su desaparición. Desde el viernes pasado que no se tenían noticias de la joven. A las diez de la mañana se apagó su celular y desde entonces no se sabía más nada de ella.

