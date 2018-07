El presidente de la Convención Nacional del radicalismo, Jorge Sappia, no dejó dudas sobre lo que piensa que debería pasar con el acuerdo con Mauricio Macri luego de tres años de no conseguir un cogobierno: “En la medida en que sigamos siendo considerados socios menores, no tengo argumentos para sostener la continuidad de Cambiemos”, dijo el responsable del máximo órgano político de la UCR. “Lo que dijo Carrió la semana pasada es un hito más dentro de una serie de situaciones que, evidentemente, demuestran que no hay una voluntad de considerar a la UCR como una parte integrante de Cambiemos”, afirmó Sappia a FM Futurock. “Los radicales no hemos participado en la toma de decisiones. Si esto no funciona así, habrá que ver qué se hace con esta coalición que evidentemente no ha funcionado como debiera”, sostuvo. “Siempre existe la posibilidad de que se rompa como de que no se rompa Cambiemos. Voy a rescatar las palabras de Alem: ‘Que se rompa pero que no se doble’. Y en este momento está bastante doblada”, indicó. E ironizó: “Si estamos encerrados en un mutismo absoluto porque los socios mayores no nos quieren escuchar, dediquémonos al fútbol o el básquet a ver si nos va mejor”.