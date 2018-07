La investigación periodística que reveló el escándalo de los falsos aportantes a las campañas de Cambiemos continúa arrojando datos curiosos: a los cientos de beneficiarios de programas sociales que figuran en las listas de donantes a las legislativas del año pasado, se sumaron ahora ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO en varios municipios bonaerenses que aparecen como aportantes de grandes montos de dinero a las presidenciales de 2015 y que denunciaron no haberlo hecho. El domingo pasado PáginaI12 reveló la maniobra en boca de un concejal de Avellaneda.

En más de una veintena de municipios de la provincia de Buenos Aires la totalidad de los integrantes de las listas del oficialismo para las últimas elecciones presidenciales aparecen como aportantes a la campaña, llegando a sumas superiores al medio millón de pesos en cada distrito. Sin embargo, muchos de esos ex candidatos negaron haber realizado esos aportes de dinero. Esto significa que hay, al menos, 10 millones de pesos cuyo origen se desconoce. La bola de nieve iniciada con la investigación de El Destape, que reveló que más de 800 beneficiarios de planes sociales e inscriptos en el monotributo social aparecen como donantes para la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, sigue creciendo.

Según analizó este diario en una nota publicada el último domingo, la maniobra de Cambiemos en las elecciones legislativas del año pasado daría cuenta de un modus operandi para justificar el financiamiento de la campaña con fondos de origen cifrado. Esto se evidencia con la aparición de donantes truchos también en las elecciones de dos años atrás, de las que Mauricio Macri resultó presidente electo. “Es muy simple: venía la secretaria de Gladys González (actual senadora de Cambiemos) con una planilla de aportes para la campaña y nos decía ‘fijate quién quiere aportar o, en todo caso, aparecer en la lista de aportantes’. Nunca le di ningún nombre de nadie ni puse dinero. Sin embargo, me encontré en el listado de aportantes como si hubiera puesto 20 mil pesos”, afirmó Roberto Daniel García, un actual concejal de Avellaneda que militó durante catorce años en las filas del PRO y que rompió con el partido poco después del triunfo de Macri.

Como el concejal García, otros “arrepentidos” salieron a hablar. El concejal de Monte Hermoso electo por Cambiemos en 2015 Julio Coñoen figura como aportante por un monto de 50 mil pesos, sin embargo, –según consignó el sitio bahiense Frente a Cano– remarcó que nunca entregó esa suma al partido. “No tengo posibilidades de disponer de esa plata y además mi esposa no me lo hubiera permitido”, dijo, jocoso. Además de Coñoen, en ese distrito de la Sexta Sección electoral aparecen 12 aportantes más, por montos que van desde los 13 a los 50 mil pesos. En cuanto comenzó a circular esta información, el bloque de Cambiemos en esa localidad emitió un escueto comunicado desligándose: “Este es un tema que excede el ámbito local, se encuentra en la justicia y las autoridades partidarias se han puesto a disposición de ella”, indicaron.

Por otro lado, el portal platense Diagonales habló con ex integrantes de las boletas de Cambiemos en el 2015 que también se mostraron sorprendidos al ver sus nombres en las listas de aportantes. Entre ellos, los concejales de Carmen de Patagones Mario Guanca (UCR) y Gerardo Bari (ex Cambiemos, ahora en Unión por Patagones) que figuran con aportes de casi 40 mil pesos cada uno, que niegan haber realizado. “Yo no hice ningún aporte de esa naturaleza, ni con cheque, ni transferencia, ni con efectivo, nada. Nosotros poníamos algo nuestro para nafta o comprar algo para un evento, pero aporte formal a Cambiemos nunca. No hice ningún aporte a la campaña presidencial”, afirmó Bari. La situación se repite Pehuajó, General Villegas, La Plata y Saladillo, entre otros distritos.

Hay al menos tres investigaciones abiertas en torno a este tema. Dos están en marcha en Comodoro Py y apuntan a los responsables financieros y la tercera, radicada en la justicia provincial, surgió con una denuncia a las autoridades partidarias, entre ellas, la gobernadora María Eugenia Vidal.