El ex presidente, Eduardo Duhalde, vaticinó ayer que el próximo presidente de la Nación va a ser Roberto Lavagna. “El próximo presidente yo ya se quién va a ser: va a ser Roberto Lavagna, no tengo ninguna duda. Necesitamos un hombre que supere las grietas. No es cualquiera que puede ir, necesitamos experiencia”, sostuvo Duhalde. Además, el ex mandatario criticó la gestión del gobierno de Mauricio Macri, aunque rescató el acuerdo con el FMI. “Ahora la gente ya sabe que estos meses que faltan van a ser muy difíciles”, apuntó Duhalde. Y agregó: “El acuerdo con el FMI ayuda a salir, a pesar de que la mayoría de los argentinos está en contra de esa medida, creo que era necesario hacerlo”.