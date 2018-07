La trama de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017 tiene un nuevo capítulo. Mientras se acumulan los testimonios de personas que niegan haber dado su consentimiento para ser supuestos donantes de fondos para el oficialismo, ahora un sindicalista aliado al macrismo se enteró en medio de una entrevista que está en esa lista. Ramón Ayala, secretario general de UATRE, figura como aportante a la campaña oficialista en territorio bonaerense. Pero como tantos otros ciudadanos, afirmó que jamás firmó un papel ni brindó “aporte económico” a Cambiemos. Luego, en otra entrevista radial, intentó enmendar sus palabras y dijo haber olvidado el pago de un cubierto de cinco mil pesos.

Ayala tomó conocimiento de la situación en el programa radial Crónica Anunciada de FM La Patriada, luego de que el periodista que investigó la maniobra de la alianza oficialista, Juan Amorín, le contara que figuraba como un donante de 5 mil pesos en la lista de aportantes. Entre risas, el dirigente gremial se sorprendió: “¿Ah si?, es una novedad para mí”, respondió ante la información del periodista. Ayala ratificó que el gremio “trabajo y colaboró” en la campaña pero afirmó que ni él ni el sindicato aportaron dinero. “Yo, en particular no hice ningún aporte. Nosotros no hicimos ningún aporte. Trabajamos si en la campaña, colaboramos pero económico no hemos hecho ninguno”, puntualizó.

El gremialista también desconoció el supuesto aporte de otro dirigente de UATRE y diputado nacional por Cambiemos, Pablo Ansaloni, quien también figura como donante. Sin embargo, poco después justificó sus dichos en otro programa radial. "Ya me acordé, fue una cena de Pergamino que salía cinco mil pesos el cubierto", justificó luego de que sus declaraciones tomaran trascendencia pública. Ayala alegó que “hubo una confusión” y que fue el mismo Ansaloni el que le recordó el aporte que habían hecho en esa cena “de forma personal” (intentando negar la participación del sindicato). Pero en su cuenta de Twitter Amorín compartió el documento que especifica el total de sus aportes, que da un total de 25.000 pesos . “Yo cometí el error al decir $5.000 al aire, porque Ayala aportó ¡$25.000!”, aclaró.

Más de 800 beneficiarios de planes sociales e inscriptos en el monotributo social aparecen como donantes para la campaña de Ocaña y Bullrich, tal como Ayala y Ansaloni. Esto significa que hay, al menos, 10 millones de pesos cuyo origen se desconoce. Pero la bola de nieve que develó El Destape también tuvo su correlato a lo interno de Cambiemos. Según contó Página/12, engrosaron también la lista de aportantes ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO, que también denunciaron no haberlo hecho.

La Cámara Nacional Electoral le envió un informe al fiscal Jorge Di Lello que confirma que de una muestra de cien nombres tomada al azar entre todos los falsos aportantes que fueron detectados, el 99 por ciento también figuran como afiliados al PRO, algunos desde el año 2006. Las personas también rechazaron su afiliación.

La investigación de Di Lello busca establecer si efectivamente existe la sospecha de un delito. Por ahora, lo que realiza es una investigación preliminar, en su carácter de fiscal con competencia electoral, ya que se podría estar frente a violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también a otros delitos, como falsificación de firma y/o de documento, y tampoco se descarta el lavado de dinero.