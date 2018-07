MEXICO

Paridad en el nuevo gabinete

El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador ya anunció que contará con ocho ministerios conducidos por mujeres en un total de dieciséis cargos con los que la paridad en el Poder Ejecutivo se convertirá en realidad. En la cámara baja habrá un total de 48,2 por ciento de mujeres ocupando 241 bancas de un total de 500. Y en el Senado serán 63 las mujeres de un total de 128 puestos con un 49,2 por ciento que conforman la mayor proporción de igualdad de género de la historia de México a partir del 1º de septiembre.

ESPAÑA

Violador de La Manada vuelve al Ejército

Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los violadores integrantes de La Manada, puede volver a trabajar en el Ejército. Él no trabaja pero cobra por su cargo. No tiene un destino previsto pero vive de la plata que el Estado le paga por defender a la población. La excusa oficial es que la suspensión solo puede durar seis meses. A pesar que Mariano Casado, vocal del Observatorio de la Vida Militar, había pedido que uno de los integrantes de la banda que violó a una joven durante San Fermín, en 2016, no se reincorpore a las Fuerzas Armadas. Además, está siendo investigado por otro abuso sexual en Pozoblanco junto con otros tres compañeros de La Manada.

ECUADOR

51 femicidios en 2018

En Ecuador una mujer es asesinada cada 86 horas, según un monitoreo del proyecto “Más información, menos violencia”, financiado por la Unión Europea. Desde el 1º de enero hasta el 3 de julio del 2018 se registraron 51 femicidios en dieciséis provincias. En veintidós casos la justicia investiga los asesinatos en la etapa de indagación previa, en veinte casos en instrucción fiscal o ante los Tribunales; en dos casos ya hay sentencia condenatoria y después de siete crímenes por violencia de género se suicidaron los responsables por los que la justicia termina el proceso de investigación y reparación.