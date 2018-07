No son pro vida: Mariana Carbajal: @Marian_Carbajal

Tiene 14 años y está embarazada de 6 meses. Se quiso suicidar. En Misiones. ¿Qué vidas defienden quienes se oponen al #AbortoLegal?

Ni un paso atrás: Leandro Cahn @leandrocahn

Cada vez es más claro que las y los senadores o están con el proyecto consensuado que tuvo media sanción en Diputados o están con Michetti y Pinedo. No hay mucha más vuelta. #AbortoLegal

El aborto legal en el Senado y el invitado menos pensado: Ana Correa @anaecorrea

¿Alguien me explica por qué se invita al Senado de la Nación para hablar de un tema vinculado con los derechos de las mujeres y la salud pública a un abogado que fue durante años socio PRINCIPAL de un ex funcionario de Videla y de Saint Jean? En serio lo pregunto.

Los ovarios rotos: Noe Barral [email protected]__

“La mujer que es acompañada, amada, no aborta. La que sí lo hace es la que está rota por dentro”. Matías Jurado, sacerdote. #AbortoLegal

De terror: Estefanía Pozzo @estipozzo

¿Por qué los relatos sobre aborto son siempre dolorosos y crueles? Porque es una forma de educar en el miedo y en el terror. No. Muchas mujeres se sienten aliviadas y felices con la decisión.

El trauma es la clandestinidad, no el aborto: Burga @maruburga82

Yo aborte, no estoy traumada, y lo único difícil fue encontrar la mejor forma de hacerlo y la forma en la que me desatendieron en la clínica Bazterrica.

Fui después de tomar el misto, me dijeron q me vaya a casa que estaba todo bien, a la semana me desmayaba de fiebre, volví a ir, me tuvieron no sé cuánto tiempo en guardia, después me entraron a quirófano.

Iguales derechos, no iguales ideas: Flor Tundis @florhalfway

El feminismo y la sororidad no implican que te tiene que caer bien cada mina que conoces. Ni siquiera ser súper simpática con todas. Significa que queremos que todas tengamos las mismas oportunidades y derechos.