Bauza empezó la renovación

Edgardo Bauza no volvió satisfecho de Costa Rica y tras dos semanas de trabajo con el equipo propone ahora hacer una renovación del plantel. En este marco, Mauricio Martínez será vendido a Racing, Washington Camacho pasará a Defensa y Justicia, y Federico Carrizo será vendido al exterior, con la plaza del fútbol mexicano como la más probable. Las negociaciones se aceleraron en las últimas horas y cuando la dirigencia resuelva las tres desvinculaciones el club irá a la búsqueda de, al menos, dos refuerzos. “La idea es traer jugadores para que sean titulares”, reconoció un colaborador del Patón.

En diagnóstico que hizo Bauza en Costa Rica sobre el plantel no fue el esperado por los dirigentes. Para el técnico hay jugadores que no podrían formar parte del equipo si Central conforma un plantel competitivo y para sumar jugadores de jerarquía la dirigencia necesita obtener recursos con ventas y desvinculación de jugadores que no son del agrado del Patón.

El primero de ellos es Martínez, quien como adelantó este diario en su edición de ayer, está próximo a transformarse en jugador de Racing, dado que el equipo de Avellanada tiene un acuerdo con Unión, dueño de la mitad de su pase. Es imprescindible que Racing y Unión lleguen a un arreglo para Central desprenderse del volante. Los canayas recibirán de parte de la Academia 1.400.000 mil dólares por la mitad de su pase (lo mismo que Central le pagó a Unión en 2016) y la cesión a préstamo del zaguero Miguel Barbieri.

Hoy se espera el acuerdo de Unión y Racing para Central firmar la venta. En esta última reunión se definirá la opción de compra a favor de los canayas por Barbieri, dado que el defensor se sumará a Arroyito a préstamo por un año sin cargo.

En la lista de negociaciones figura a continuación el uruguayo Camacho. El pase del volante es de Central y se avanzó en las conversaciones para que sea negociado a Defensa y Justicia, donde jugó en 2013. Camacho no está en consideración de Bauza y viene de una mala temporada, lo que convenció a los directivos a negociar su transferencia. La operación se hará por menos de un millón de dólares pero los canayas con su partida se desprenden de un contrato por dos años más con el futbolista. Y ese dinero Bauza lo quiere destinar a traer, al menos, dos refuerzos.

Sobre el fin de semana, por otra parte, se resolverá el futuro de Carrizo. Central posee el 60 por ciento de su pase y Boca el 40. Los xeneizes van a vender su parte a un club de México y Central negociará el suyo, por lo cual Carrizo tiene también los días contados en Arroyito. Si bien el volante jugó los partidos amistosos en Costa Rica como titular, Bauza no se opone a su salida si el club tiene una oferta por su ficha.

Una vez resueltas estas operaciones, Central irá con decisión al mercado de pases a buscar refuerzos. El Patón quiere tres jugadores de jerarquía, mientras que la dirigencia piensa en, al menos, dos volantes, que se sumen para ser titulares. “Vamos a traer los refuerzos que nos pida el técnico”, aceptó un directivo canaya.