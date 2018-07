“Yo estoy en contra del aborto, pero también hay una realidad que no se puede ocultar. No me convencen ninguna de las dos posturas, ni el rechazo, ni tampoco considerar que el aborto sea un derecho subjetivo de la mujer, por eso mi voto es de abstención”, explicó la senadora del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell. La senadora Dijo que su abstención “es firme” y que no cambiaría aún si su voto fuera decisivo para volcar el futuro del proyecto en una u otra dirección. Crexell figuraba en el lote de los indecisos. La abstención fue recibida con entusiasmo por el sector que apoya la legalización del aborto.

El proyecto de la IVE llegará al recinto el 8, si se cumple el cronograma consensuado por los senadores. Desde ayer, se llevan adelante las audiencias en el plenario de comisiones del Senado.