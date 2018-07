Una mujer de 30 años fue arrestada en Los Ángeles, Estados Unidos, bajo sospecha de haber atacado con un ladrillo a un anciano mexicano de 91 años mientras le gritaba que volviera a su país. “La sospechosa, Laquisha Jones, mujer negra de 30 años y residente de Los Ángeles, fue detenida por asalto con arma letal y su fianza fue fijada en 200.000 dólares”, escribió el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles en la red social Facebook. “El arma no fue aún ubicada y el motivo [del ataque] se desconoce por el momento”, aclararon las autoridades e informaron que se estaba investigando a otros sospechosos. Rodolfo Rodríguez paseaba por una calle al sur de la ciudad cuando, según testigos, fue atacado por esta mujer mientras le gritaba: “Volvé a tu país. Volvé a México”. A pesar de estos testimonios, la policía concluyó ayer que no se trataba de un crimen de odio. Rodríguez pidió que a la sospechosa le cobrasen el dinero que él tuvo que pagar por las heridas que le ocasionó. El anciano estuvo hospitalizado y ahora se recupera en casa de sus familiares. Aún no puede caminar y tiene el rostro cubierto de moretones.