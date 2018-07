El senador Esteban Bullrich y la diputada Graciela Ocaña siguen sin dar explicaciones sobre el escándalo de aportantes truchos en la campaña durante las elecciones bonaerenses de 2017. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y se replican los testimonios de personas que se encontraron en la lista de donantes pero aseguran no haber dado su consentimiento. Según trascendió, el juez Sebastián Casanello, llamará a declarar en calidad de testigos a algunos de ellos, quienes están analizando presentar acciones legales por separado.

La causa que lleva Casanello se abrió el 3 de julio a pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien imputó a dos responsables financieros que hicieron la rendición de aportes ante la Cámara Electoral. Stornelli advirtió que detrás de los aportes truchos podría estar el delito de lavado de dinero, ya que el núcleo de la maniobra es la utilización de la identidad de al menos 467 personas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales, para hacerlos aparecer como donantes de entre 300 y 2 mil pesos.

En un comienzo las revelaciones del portal El Destape mencionaban una lista de 205 personas que aparecen haciendo aportes en la rendición de Cambiemos ante la Cámara Electoral, la mayoría de ellos habitantes de barrios muy humildes y beneficiarios de planes sociales. Luego, surgieron más nombres, incluido ex miembros del PRO, y la lista se acerca ya a los 500 donantes truchos. Hoy el mismo medio afirmó que el juez citará próximamente a los donantes en carácter de testigos.

La lista de aportantes truchos mientras tanto se sigue engrosando y la inclusión en ella de ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO, agita las filas internas del oficialismo. “Estos muchachos que nos vendieron humo durante tanto tiempo han demostrado ser más de lo mismo o peor. Yo los voté en 2015 pero después me di cuenta que me había equivocado. Nunca pensé que podían llegar a esto, porque venían a 'moralizar' la política”, señaló esta mañana Fabián Balut, dueño de una automotriz y ex candidato a intendente en Bahía Blanca en 2003 con el partido Recrear de Ricardo López Murphy.

Balut advirtió en diálogo con FM La Patriada que siente “indignación por haber sido usado de esta forma” y que “hayan manipulado su identidad”. Además, evaluó que su inclusión en la lista fue “al azar” porque Bullrich jamás lo hubiese elegido debido una disputa política que tienen hace tiempo.

"Cuando participé en política, el senador Esteban Bullrich ya nos había robado el partido en 2008, se quedó con todos los afiliados de la provincia en ese momento", afirmó. Adelantó además que está evaluando una presentación judicial con su abogado y exhortó al resto de las víctimas a hacer lo mismo. "Quiero incentivar a todos los que están en este lugar incómodo a que vayan a la Justicia para que salga a la luz qué pasó y cómo fue todo, para que las próximas elecciones sean mas transparentes", agregó.