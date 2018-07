En un cónclave celebrado en Puerto Madero, el titular de la AFA, Claudio Tapia, se reunió con los dirigentes de todos los clubes del Ascenso para delinear los futuros torneos de las distintas categorías para la temporada 2019/2020. Según trascendió, el de la B Nacional será a 25 fechas, todos contra todos a una sola rueda, con dos ascensos a la Superliga y no tendrá descensos ni promedios. Asimismo, en la B Metropolitana ascenderán más equipos de lo habitual y eso llevará a la fusión con la C, por lo que la Primera D dejará de existir. La profunda reforma redundará de tal manera que no habrá más categorías 100 por ciento amateurs en el fútbol argentino.

La cita fue en un coqueto restaurante y contó con la presencia de 118 presidentes o vices de las instituciones del Ascenso. Allí, Chiqui Tapia quedó facultado para implementar una reforma a partir de la temporada 2019/20 que llevará a la escisión de la B Nacional en Primera División Metropolitana y Primera División Federal. Todavía no está confirmado si serán 18 o 20 equipos por zona.

“En la gestión del Presidente Tapia se reestructuró la Primera División convirtiéndose en Superliga, recientemente los torneos Federales y ahora se inicia el camino para hacerlo en la B Nacional y en los torneos metropolitanos. Se avanzó mucho en un año de gestión”, ponderó en Twitter Daniel Ferreiro, vocero del presidente de la AFA, durante la sobremesa que también tuvo como oradores a Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) por los metropolitanos de la BN; Pablo Bossio (Santamarina de Tandil) por los del interior de la BN; Gustavo Sastre (Deportivo Madryn) por el Federal A; Gabriel Fernández (Deportivo Español) por la B Metropolitana; José Coutinho (Deportivo Merlo) por la Primera C; y Dante Majori (Yupanqui) por la D.

La idea sería que la próxima temporada de la BN, la última con este formato de equipos metropolitanos y del interior juntas, se juegue hasta mayo, con dos ascensos a Primera A y sin descensos. De ahí saldrá el campeón y luego habrá un mini-torneo octogonal que disputarán del segundo al noveno, como en la última temporada que terminó con el ascenso de San Martín de Tucumán, que acompañó a Aldosivi a la máxima categoría. Asimismo, desde agosto de 2019 los descensos se determinarán por las últimas posiciones de la tabla, por lo que se derogarán los promedios.

La decisión de suprimir la pérdida de la categoría en la BN provocará una sangría de equipos desde la B Metropolitana y la fusión de esta categoría con la C. Así, la Primera D desaparecerá como tal y será la nueva C, que tendrá 20 clubes con status semiprofesional. También habrá ascensos desde las categorías inferiores y permitirá al Federal A, que depende del Consejo Federal que preside Pablo Toviggino, seguir con su estructura actual de 36 equipos y dejar así la nueva B Metropolitana conformada con 22 entidades.