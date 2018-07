“Nuestra experiencia nos demostró que no alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país”, dijo en 1992 el dirigente de ATE Germán Abdala. Un año más tarde fallecería por una enfermedad incurable. Al cumplirse 25 años de la muerte del sindicalista y militante peronista, su memoria será homenajeada hoy a las 15 en la sede de ATE Capital, Carlos Calvo 1378.