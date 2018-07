“No voy a formar parte de la política de Central en los próximos años, necesito dedicarle tiempo a mi familia”, anunció Luciano Cefaratti ( foto ). El vicepresidente de Central era una de las opciones del oficialismo para presentar su candidato a presidente pero no formará parte de la lista. “En estos años me ocupé del club al cien por ciento, porque es lo que demanda, y los próximos años no voy a poder hacerlo, se los debo a mi familia. En este momento de mi vida no estoy a pleno para seguir”, explicó el directivo canaya.