Desde Santa Fe.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, evitó polemizar con el ex gobernador Antonio Bonfatti por las tratativas entre Miguel Lifschitz y Mauricio Macri para que éste cumpla la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2015 que lo obliga a saldar la deuda con Santa Fe por coparticipación. Bonfatti dijo que el plan del macrismo de pagar con obras públicas le parecía un “chiste” y sugirió que un trato así “no resiste” el Tribunal de Cuentas ni la Legislatura. Ayer, Farías aclaró que hasta ahora “no hay ningún acuerdo”, adelantó que las negociaciones “van a seguir” hasta que la “propuesta sea satisfactoria” para la provincia. Y explicó cómo es el paquete del acuerdo: la deuda histórica era de 22.000 millones de pesos, la última actualización de Santa Fe la elevó a 54.000 millones, pero la Nación sólo reconoce 31.900 millones y propone cancelarlos en bonos en pesos (a 12 años de plazo y tres de gracias, hasta 2033). Y en compensación, ofrece financiar obras por 54.000 millones más. Lifschitz exige que esas obras se hagan en tres años, entre 2019 y 2021, con la garantía de una cláusula gatillo que ante cualquier incumplimiento la provincia pueda resarcirse del capital que le debe la Nación. “Es una propuesta integral, es más que obras”, expresó el ministro.

Farías dijo que en la última reunión de Lifschitz y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, en la Casa Rosada “hubo algunos pequeños avances. Todavía no se ha logrado un acuerdo, vamos a seguir buscándolo. El gobernador en persona está desarrollando estas negociaciones. Las reuniones van a seguir en los próximos días y esperamos lograr que la propuesta (de Macri) sea satisfactoria para la provincia”, agregó.

- ¿Cuáles son los puntos que no convencen a Lifschitz? –le preguntó un colega.

-Nosotros queremos que el reconocimiento de la deuda sea lo más integral posible –contestó Farías.

Una de las cuestiones en debate es la actualización. Santa Fe plantea que la acreencia ya llegó a 54.000 millones, pero la Nación sólo reconoce 31.900 millones que propone cancelar en bonos en pesos a 12 años de plazo y tres de gracia. “Lo que queremos es que esos bonos realmente le sirvan a la provincia. Cualquier propuesta que se haga va a tener impacto en las próximas gestiones de gobierno, por lo tanto, queremos que el impacto en la provincia sea el más satisfactorio posible”, apuntó.

Acerca del segundo punto del acuerdo de compensar la diferencia entre la deuda histórica y actualizada con el financiamiento de obras por otros 54.000 millones de pesos, Farias dijo que es “un monto muy importante”. Ahora, “se trata de que esas obras se realice en muy poco tiempo”, en obvia referencia al plazo de tres años, de 2019 a 2012, que exigió Lifschitz. “Son obras que hoy no están previstas. Si logramos que se realicen en poco tiempo serían un plus importante para Santa Fe. Y si no se realizan en el plazo convenido, queremos que la provincia pueda resarcirse de manera de recibir el capital que la Nación le debe”, sostuvo el ministro.

- ¿Cómo cayeron las declaraciones del ex gobernador Bonfatti, que dijo era un chiste que la Nación pagara la deuda con obras?

- Si fuera solo un pago con obras. Pero la propuesta (de la Nación) es más integral, se habla de bonos y de un monto muy importante de obras en poco tiempo. Y que si no se hacen esas obras, habrá un resarcimiento a la provincia. Es mucho más que obras. Si fueran sólo obras habría que revisar en particular, pero la propuesta es más que obras –explicó.

El ministro también le bajó el tono al pedido de Macri para que Santa Fe adhiera a la ley de ART. “Ese es un tema que se discute en la Legislatura. Hay que ser respetuoso de los tiempos legislativos y de las diversas opiniones. No es un tema sobre el que se pueda plantear una posición tan cerrada, merece ser analizado en todos los aspectos. En Santa Fe, trabajamos la problemática de la salud laboral desde distintas perspectivas y funcionan los comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los que fuimos pioneros en el país. El Ministerio de Trabajo controla las condiciones en que los trabajadores desarrollan sus tareas, hay una presencia importante del Estado. Con lo cual, no es cierto que si no se adhiere a la ley no se está haciendo nada, al contrario. Es un tema que merece el debate que se está dando y hay que respetar los tiempos legislativos.

- ¿El pedido de Macri tienen algún trasfondo?

- Evidentemente, el gobierno nacional tiene un interés muy particular en que se adhiera a esa ley lo antes posible. Hay aspectos en los que podemos estar de acuerdo y en otros no. La decisión la tiene la Legislatura –concluyó Farías.