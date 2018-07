Activistas de La Pampa denunciaron ayer en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al grupo Pampeanos Por la Vida, que pidió censurar la obra de teatro Hermanas del Humor, protagonizada por Florencia de la V y Gladys Florimonte, y posteó en Facebook un flyer del show con la palabra “Abortista” sobreimpresa. “En la Pampa NO queremos personas abortistas, han colaborado para sus campañas a favor de la muerte. Nos negamos a financiar promotores del aborto. RECHAZO TOTAL EN LA PAMPA, QUE SE VAYAN!!”, escribió el grupo, sobre la obra programada para hoy en el Teatro Español de Santa Rosa.

La denuncia por discriminación fue firmada por la periodista Lenny Cáceres y por Angeles Zúñiga, quienes posteriormente hicieron una denuncia penal. “Nunca me pasó, me sorprende. Me enteré que estuvieron en la boletería pidiendo que no se vendan entradas. Con otras actrices estamos trabajando en una colectiva federal de mujeres, y esta gente no va a poder con nosotras nunca más. Se terminó este apriete de sectores que se llaman ‘pro vida’, estamos preparadas para la batalla”, dijo de la V a El Diario de La Pampa.

Esta noche, cuando finalice la obra, se realizará un “pañuelazo en sororidad” organizado por la agrupación estudiantil “16 de Septiembre”, al que asistirán también integrantes del Enlace Federal de Actrices Argentinas por la Despenalización del Aborto.