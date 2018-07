TEATRO

Acróstico

Un acróstico es un artificio literario, una forma de jugar con las palabras para hacer que el tiempo pase como si pesara menos. Acróstico es la obra que el rosarino Diego Rosental se inventa cuando despliega el papel con las letras de su nombre que, desde 1984, guarda en el cajón de su mesa de luz. El manuscrito de aquella composición poética es el aliento que lo anima a crear un nuevo artificio, capaz de recortar el tiempo y componer con sus restos una figura que desteje los hilos del recuerdo. Formado como actor, bailarín, muúico y acróbata, e integrante de De La Guarda en su espectáculo Villa Villa, el multifacético Rosental despliega todas sus facetas creativas en esta obra que dirige y también protagoniza, junto a Jimena Pérez Salerno.

Viernes a las 22.30, en la sala Cancha del Centro Cultural Ricardo Rojas, Av Corrientes 2038. Entrada: $130.

Almacenados

El señor Lino tiene cinco días para enseñar al joven NIN el trabajo donde él ha estado 39 años. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esta obra del catalán David Desola habla de la necesidad de trabajar, el tiempo y como se enfrentan a él dos generaciones diferentes a través de humor y preguntas. "Desola llevaba dos años haciendo entrevistas de trabajo antes de escribir esta obra. ¿Cuál es la relación laboral hoy en día? ¿Qué es la explotación hoy? ¿Cómo hacer la revolución con la presión constante de la pérdida del trabajo? Tamaño tema para encarar en la España de la que vengo y en la Argentina en la que estoy", cuenta la española Susana Hornos, directora de la versión local de una obra que se llevó al cine en México. Con Horacio Peña y Juan Luppi.

Domingo a las 17.30, en La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858. Entrada: $250.

MÚSICA

Fuego artificial

Cuatro años le tomó a Las Ligas Menores pasar del "Renault Fuego" de su debut homónimo a "Peces en el mar", el tema que abre su flamante segundo opus, donde se preguntan: "Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué, me van a retar?" A pesar de tal vez recordar demasiado al grupo español Los Punsetes, pero sin los insultos, Las Ligas Menores no se equivocan en Fuego artificial, sino que pegan un decidido salto fuera del low-fi gracias a una cuidada co-producción de Tom Quintans, de Bestia Bebé. Con su habitual formación de Anabella Cartolano y Pablo Kemper en guitarras y Maria Zamtlejfer en bajo, y los tres en voces, mas los teclados de Nina Carrara y la batería de Micaela García, el quinteto despliega trece temas sencillos y melódicos pero también eufóricos, y cargados de una persistente melancolía que se podría denominar tranquilamente como indie, y nadie saldría defraudado.

New Orleans Spirits

Si hubiese decidido ser abogado, el pianista Angel Sucheras hoy estaría disfrutando las mieles del retiro. Pero el jazz se cruzó en su camino, y este compañero de generación de músicos como Nestor Astarita y Roberto "Fats" Fernandez, terminó saliendo al mundo para encontrarse con su música preferida. A más de cinco décadas de aquella revelación Sucheras sigue haciendo música, y su nuevo proyecto es un trío que celebra el sonido de Nueva Orleans, que completan Leonel Cejas en contrabajo y Diego Alejandro en batería, con el teclado de Rafael Sucheras en condición de invitado. En su álbum debut, recorren obras de clásicos de la primera época, como Spencer Williams, Les McCann y Horace Silver, pero también se atreven con Keith Jarrett.

ONLINE

The Staircase

Los documentales basados en crímenes están a la orden del día. El caso de esta saga, producida a lo largo de los últimos quince años –y que la plataforma Netflix ya cuenta entre sus éxitos de nicho más recientes–, tiene como punto de partida un hecho fatídico. Una noche de 2001, un hombre llamado Michael Peterson, escritor de relativo éxito, llamó al servicio de emergencias luego de un accidente doméstico; su esposa sería hallada muerta al pie de las escaleras, sobre un enorme charco de sangre. ¿Accidente u homicidio? El documentalista francés Jean-Xavier de Lestrade tuvo un acceso ilimitado a Peterson y al resto de su nutrida familia antes, durante y después del juicio y el resultado fue una primera miniserie de seis capítulos estrenados en 2004, completados por otros siete episodios de producción reciente. Secretos del pasado, bisexualidades, un posible patrón de conducta criminal y hasta un búho forman parte de una historia apasionante.

El espanto

Antes de llegar a las salas de cine, la plataforma Qubit ofrece la posibilidad de ver, en su modalidad de alquiler, este largometraje nacional que supo pasar por la Competencia Argentina del Bafici. Dirigido por Pablo Aparo y Martín Benchimol y rodado en el pueblo bonaerense de El Dorado, este ¿documental? ¿docu-ficción? describe la particular relación de sus habitantes con la medicina tradicional y su preferencia por las curaciones populares. Sapos para sanar dolores de muelas, hilos que se acortan mientras alejan el mal de ojo y otras yerbas, entre ellas el temido “espanto”, una dolencia que, dicen, sólo sabe curar un hombre ermitaño y malhumorado con un método escasamente ortodoxo.

CINE

Centenario Bergman

Ayer se cumplieron cien años del nacimiento de Ingmar Bergman, sinónimo de cine sueco y, para varias generaciones de espectadores, de cine a secas. Para celebrarlo, la Sala Leopoldo Lugones (en el piso 10 de Corrientes 1530) programó un ciclo especial integrado por siete títulos representativos de su filmografía -en copias restauradas recientemente-, desde el conflictivo amor estival de Un verano con Mónica (1953) al reencuentro tardío de una ex pareja de Saraband (2003). Cada una de las exhibiciones, que también incluirán clásicos inoxidables como Persona, El séptimo sello y Fanny y Alexander, será presentada por el mismísimo realizador, en una serie de breves introducciones registradas en diversos momentos de su carrera. El notable documental La isla de Bergman, producido poco antes de su muerte y filmado en el hogar del cineasta en la isla de Farö, completa este programa que resulta ideal para descubrir o volver a visitar los alambicados pasillos y habitaciones psicológicos del universo Bergman.

El azote

La última película del realizador argentino José Celestino Campusano continúa durante todo el mes de julio en la sala de cine del Malba, los viernes a las 20 horas. Fiel a su estilo y nuevamente ubicada en Bariloche -aunque bien lejos de las postales turísticas-, la historia sigue a un asistente social encargado de contener a un grupo de menores de edad detenidos en un centro asistencial, aunque también hay lugar para algunos detalles de la vida privada del protagonista. La lógica semidocumental es el punto de partida para un nuevo retrato de los márgenes de la sociedad, aunque en las manos del director de Vikingo y Fantasmas de la ruta el resultado dista mucho del sensacionalismo al uso.

TV

El marginal

Los relatos carcelarios tienen ese no sé qué que los hace casi irresistibles. A partir de este martes, en la pantalla de la Televisión Pública, vuelve la exitosa serie dedicada a los habitantes de la prisión San Onofre. A pesar de lo que muchos imaginaban, no se trata de la continuación de la historia original sino de una precuela: la segunda temporada de la saga producida por Underground transcurre antes de los hechos narrados en la primera y se concentra –entre otras jugosas subtramas– en el ascenso de los hermanos Borges, Diosito y Mario, dentro de la particular estructura social del presidio. El impactante avance publicitario anticipa nuevos dolores y placeres dentro de las paredes del edificio y también en ese abigarrado patio donde parece jugarse el destino de muchos de los presos. Se suma al reparto el últimamente ubicuo Esteban Lamothe, en la piel de un médico que se encuentra cumpliendo condena por un crimen “amoroso”.

Martes a las 23, por la Televisión Pública.

The Miniaturist

Otro estreno para la noche del martes, aunque en este caso exclusivo para los abonados a DIRECTV. Se trata de la adaptación televisiva de una novela histórica escrita por Jessie Burton en la cual una joven arriba a su nuevo hogar en la Holanda del siglo XVII para encontrarse con un regalo inesperado: una casa de muñecas que imita al detalle su nuevo hogar y que parece ser capaz de anticipar algunos de los hechos futuros. Despliegue de época con la garantía de la BBC, feminismo y un toque fantástico para esta miniserie protagonizada por la gran Anya Taylor-Joy (La bruja).

Martes a las 21, por la señal 201 de DIRECTV.