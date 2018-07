Por Fernando Cibeira

Los gobernadores del peronismo vienen siendo muy cuidadosos respecto a la competencia 2019, evitando poner el cuerpo en los eventos que vienen realizando los distintos sectores internos. Por eso resultó llamativa la reunión reservada del sanjuanino Sergio Uñac con un importante grupo de intendentes del PJ Bonaerense que se hizo en la semana más que nada para hablar de política. Allí, Uñac fue tajante en su postura a favor de un peronismo unido en las elecciones presidenciales incluyendo a Cristina Kirchner “sí o sí”, mientras que se mostró desdeñoso sobre las posibilidades de Sergio Massa y de Juan Manuel Urtubey. “Cualquiera que juega a la división, juega para Macri”, planteó, marcando una diferencia importante con varios de sus colegas gobernadores. Además, aunque no descartó una posible candidatura nacional, Uñac les aclaró a los intendentes que todavía tenía dos posibles mandatos por delante en San Juan y que su prioridad estaba puesta allí.

El encuentro se hizo en la porteña Casa de San Juan. En rigor, no fue el primero por el estilo. La semana anterior, Uñac ya había conversado con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y con el diputado Fernando Espinoza, dos que vienen recorriendo el espinel del peronismo destacando las bondades de la unidad. En esta ocasión fueron diez intendentes del peronismo encabezados por el presidente y vice del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), junto a otros como el virtual precandidato a gobernador Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y hasta algunos representantes del interior provincial como Santiago Maggiotti (Navarro).

Los jefes comunales tenían una preocupación de coyuntura que era conocer la posición de Uñac sobre el proyecto del cordobés Juan Schiaretti para que la Nación traspase a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires los servicios de electricidad, agua y transporte. La alarma está puesta principalmente con Aysa, porque implica también el pase de las obras de cloacas y plantas potabilizadoras que generarían un agujero varias veces millonario en las cuentas provinciales. En esto los intendentes están en la misma vereda que la gobernadora María Eugenia Vidal. Uñac fue ambiguo en su respuesta. Dijo que entendía el reclamo de los intendentes aunque también le parecía razonable que sus colegas gobernadores defendieran la salud de sus cuentas. Sin precisiones, quedaron en seguir conversando.

Más definiciones arrojó la conversación política. Especialmente porque Uñac viene siendo uno de los gobernadores más renuentes a mostrarse en los encuentros del peronismo –ya sea del sector “Gualeguaychú” o de “Hay 2019” en cualquiera de sus variantes- pese a que en más de una ocasión se anunció su presencia. Uñac fue uno de los pocos gobernadores peronistas que salió airoso de las legislativas de octubre y, por edad, aparece con una posible proyección nacional. Justamente, la cuestión generacional fue un punto de encuentro con los intendentes, ya que la mayoría anda en los cuarenta y algo. “Somos una generación afín. Es importante hablar de proyectos políticos antes que de las ambiciones personales. Armar equipos”, se dijo.

Respecto a su posición para 2019, los intendentes vieron a Uñac preocupado por consolidar su liderazgo en San Juan. Para eso, les contó que planea adelantar las elecciones provinciales para mayo, con lo que agotará el calendario electoral sanjuanino antes de la inscripción de los frentes nacionales –el primer paso del cronograma– prevista para el 11 de junio del año que viene. Todo un gesto. Ya asegurada su reelección podrá hacer valer su peso en el armado nacional, del que pareció excluirse como posible protagonista dado su bajo nivel de conocimiento. “Igual no dijo que no”, aclaró un intendente que estuvo en el encuentro.

En este ítem, Uñac dejó bien claro que considera que la unidad del peronismo sólo es posible con el kirchnerismo adentro, y que incluso había que esperar a ver qué decisión tomaría Cristina Kirchner para trazar un plan. “Yo nunca fui un kirchnerista militante, pero los respeto”, expresó. Obviamente, sabía con quiénes conversaba. La mayoría de los intendentes del PJ piensan parecido. Guste o no, la ex presidenta sigue siendo por lejos la candidata que más mide. Eso sí, aclaró que a su entender habría que decirle a “algunos muchachos” que no aparezcan por los actos ni en los medios. Cuando le pidieron precisiones acerca de a quiénes se refería, eludió la respuesta. “Ustedes saben”, deslizó.

Cuidadoso en sus palabras aún en un encuentro entre “compañeros”, el gobernador no dio pistas sobre sus preferencias internas. De algunos no habló muy bien. De Massa recordó que lo fue a visitar y cuando salió declaró a los medios cosas totalmente diferentes a lo que habían conversado en la reunión, por lo que le dejó de tener confianza. Del salteño Urtubey, con quien mantiene una buena relación personal, criticó sus posturas cercanas al macrismo. “Difícil que así alguien lo vote”, imaginó.

En cambio, tuvo elogios para los cordobeses Schiaretti y José Manuel De la Sota, a los que imaginó un tándem como él y José Luis Gioja, que a veces aparecen distanciados pero luego acuerdan para favorecerse mutuamente. Fue respetuoso con el resto de los integrantes de la liga de los gobernadores que mantienen una relación más fluida con el gobierno de Macri, incluso sus críticas al oficialismo también fueron en cuentagotas. “Para los gobernadores falta mucho para las elecciones y tienen varios meses difíciles por delante. El tiene claro que necesita llevarse bien con el gobierno para su gestión”, analizó un intendente. De hecho, luego del encuentro en la Casa de San Juan, Uñac pasó por la Casa Rosada y el viernes recibió en su provincia a un enviado de Vidal, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, quien le adelantó apoyo para la obra de la estratégica represa El Tambolar que el presidente Mauricio Macri prometió licitar.