La diputada nacional Victoria Donda afirmó que los dichos de la vicepresidenta Gabriela Michetti en contra de la legalización del aborto –inclusive en el caso de violaciones– “son de una crueldad supina”.

“Me parece que es de una crueldad supina y por eso recibió el repudio internacional”, sentenció la legisladora de Libres del Sur. Confiada en que el proyecto de legalización de la interrupción del embarazo logrará en el Senado la media sanción que necesita para ser ley, Donda se mostró reacia a que se le introduzcan cambios, aunque aclaró que está dispuesta a “escuchar” propuestas “razonables”, que no “vulneren ningún derecho” de las personas gestantes.

En este marco, se opuso tajantemente a la propuesta que de incorporar al proyecto la objeción de conciencia institucional y cuestionó duramente a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por sus exabruptos en la sesión por el aborto legal.

Por su parte, la diputada Carla Carrizo, de Evolución, también cuestionó a Michetti. “Sí, me pareció una cosa absolutamente desafortunada. Me pareció muy agresiva, pero agresiva sobre todo porque es negar el derecho a la infancia en la Argentina. Y eso, digamos, me hubiese gustado que pudiera retractarse. Porque en su rol de vicepresidente uno puede estar de acuerdo o no, lo que no puede hacer es desconocer las leyes del Estado argentino.