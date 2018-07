El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró ayer que si el Gobierno “sigue las instrucciones del FMI van a ser muy serios los problemas” y consideró que “estamos caminando en dirección contraria a la salida”, aunque reconoció que se “tenía” que ir al Fondo “porque no había posibilidad de crédito”. El ex mandatario peronista, que también recurrió al FMI durante su presidencia interina, se diferenció del oficialismo y afirmó: “Hoy la situación no es tan dramática como en su momento. No presumo ser el dueño de la verdad. Creo que el Gobierno tenía que ir al Fondo, pero no aceptando las propuestas, que son una locura”. Además, insistió con su idea de que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna será el próximo presidente y lo propuso como candidato del peronismo ante las elecciones de 2019. El dirigente aseguró que Lavagna “le saca 25 puntos a Cristina Kirchner en todas las encuestas”, que “no hay otro candidato con tanta fuerza”, y concluyó que “a Lavagna lo va a votar gente que votó a Macri, no tiene contra”.