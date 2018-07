El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, advirtió que “no habrá vuelos” si el Ministerio de Trabajo avanza en la denuncia que presentó la empresa estatal Aerolíneas Argentinas en contra del gremio por difundir reclamos sindicales durante los vuelos. En esa denuncia, la aerolínea de bandera advirtió que la emisión de ese mensaje se realizó “sin autorización” de la empresa y en el marco de una conciliación obligatoria ordenada la semana pasada por la cartera dirigida por Jorge Triaca. Biró señaló que la denuncia es una forma de “estigmatizar la protesta” de los trabajadores. “Nos repiten siempre que busquemos formas alternativas de concientización y protesta que no perjudiquen al pasajero, pero cuando lo hacemos nos denuncian. Estigmatizan nuestro reclamo”, apuntó.

La semana pasada, APLA y otros cuatro sindicatos vinculados con la circulación comercial de aviones, respondieron con una jornada de paro a la decisión del Gobierno nacional de desregular los precios de piso de los vuelos de cabotaje. Para los gremios, la política oficial aerocomercial es “extranjerizante” e impacta negativamente en los puestos de trabajo. La huelga se iba a desarrollar el viernes pasado, pero antes llegó la intervención del Ministerio de Trabajo con una conciliación obligatoria que neutralizó el paro.

Los pilotos, entonces, idearon una manera de “concientizar a los usuarios” sobre “la política aerocomercial del Gobierno, que desregula para que vengan las low cost de capitales extranjeros a devorarnos, que pone en riesgo nuestros puestos de trabajo”, explicó el gremialista. En ese sentido, continuó: “El lugar de trabajo de los pilotos es la cabina. No el aeropuerto ni la torre de control, la cabina. Desde ahí pensamos cómo poder acercarnos con los usuarios, como contarles lo que está pasando y la gravedad de las medidas que se están tomando”. Elaboraron un comunicado en el que denuncian la política aerocomercial del Gobierno nacional y la leyeron en algunos vuelos usando el sistema de audio de cada avión.

Esa acción fue lo que AA denunció ayer ante la cartera de Trabajo al considerar que la medida de protesta “constituye un accionar ilícito laboral”. En su presentación, la aerolínea de bandera advirtió que “los mensajes de la tripulación a los pasajeros, cabe recordarlo, están reglados por normas internas, y no pueden incluir opiniones personales ni afectar la seguridad del vuelo”. En declaraciones a la prensa, el vocero de la empresa, Marcelo Cantón, informó que AA “va a sancionar a los pilotos que hayan leído ese mensaje”.

Biró desmintió que la lectura del comunicado por parte de pilotos arriba del avión sea una opinión personal o que afecte de manera alguna la seguridad del vuelo. “El manual de vuelo no se viola con la lectura de este comunicado, que no es una opinión personal sino la forma que tenemos los trabajadores que vuelan los aviones de informar lo que está pasando”, mencionó en diálogo con PáginaI12. “Por un lado nos repiten siempre que busquemos formas alternativas de concientización y protesta que no perjudiquen al pasajero, pero cuando lo hacemos nos denuncian. Estigmatizan nuestro reclamo. Lo hacen para imponer multas que vamos a apelar y a ganar porque no se ajustan a derecho”, continuó el secretario del gremio que nuclea a pilotos que, además, criticó el desempeño del Ministerio de Trabajo en la conciliación obligatoria, a la que calificó como “vergonzante”. “En el acta menciona a los cinco sindicatos, pero no al Ministerio de Transporte, la otra parte del conflicto, ni tampoco pone fecha para una audiencia, lo que demuestra la verdadera voluntad de diálogo que tienen: cero”.

En medio del conflicto, un vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía partir de Ushuaia tuvo que ser suspendido anteayer porque un piloto se descompuso tras supuestamente negarse a la exigencia sindical para leer el comunicado a los pasajeros en pleno viaje. Sin corroboración oficial del episodio, Biró redujo la importancia y lo plegó a una estrategia de “descalificación hacia los pilotos” por parte del Gobierno. “No sabemos bien qué paso. Solo que los pilotos no nos manejamos mediante amenazas y que la persona que supuestamente se descompensó sería un integrante de la lista opositora del sindicato, con vínculos con (el ministro, Guillermo) Dietrich”.